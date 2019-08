Vidite li zeca ili vranu? Milijun ljudi na Twitteru ne može se dogovoriti

Video životinje koju netko mazi na svoj Twitter profil je stavio Dan Quintana, a ljudi su ostali zbunjeni jer je u opisu napisao kako se radi o zecu.

Dan je u opisu napisao: "Zečevi vole maženje po nosu". Ljudi su na prvu povjerovali kako se radi o zecu, ali su brzo shvatili da je to ptica. Objava je pregledana preko milijun puta, a komentari su različiti.

Rabbits love getting stroked on their nose pic.twitter.com/aYOZGAY6kP