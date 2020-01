Škarin DNK nađen na obrubima i patent-zatvaraču žrtvine haljine

– Nisam počinio to za što me se tereti. Toj sam ženi samo pomagao jer je samohrana majka. Tog dana, 10. kolovoza 2019., dok smo radili u uredu, ona me tražila veću plaću. Rekao sam joj da joj ne mogu dati stimulaciju kao najboljoj djelatnici, zbog čega je bila revoltirana – kazao je u svojoj obrani Damir Škaro, bivši saborski zastupnik HDZ-a i bivši čelni čovjek Autokluba Siget kojeg je Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici lani u studenome optužilo za silovanje i spolno uznemiravanje.

Prikupili i materijalne dokaze

Njegova obrana dio je optužnice koja još nije pravomoćna, a tijekom istrage ispitana je žrtva te još nekoliko svjedoka. I dok Škaro niječe krivnju, u prilog mu ne ide iskaz žrtve, ali ni iskazi nekih zaposlenica koje su iskazivale o njegovu neprimjerenom ponašanju. Osim iskaza, tužiteljstvo je prikupilo i materijalne dokaze, pa se u optužnici navodi da je na gornjem obrubu i patentnom zatvaraču haljine koju je taj dan nosila žrtva, nađen njezin, ali i Škarin DNK. Škarin DNK nađen je i na donjem obrubu iste haljine. Ženi koju je Škaro seksualno zlostavljao nakon toga je dijagnosticirana akutna posttraumatska reakcija na stres, zbog čega joj je pripisana terapija te je od tada na bolovanju. Što se taj dan događalo u uredu Autokluba Siget, žrtva je opisala u iskazu koji je tijekom istrage dala videolinkom.

Navela je da je krenula iz ureda nakon što su završili s poslom, a Škaro ju je napao s leđa.

– Desnom rukom primio me oko struka, nabio na sebe, lijevu ruku mi je gurnuo u prsa... Uspjela sam se u jednom trenutku otrgnuti i rekla sam mu da stane, no on me nabio na sebe, zavukao mi ruku ispod haljine... Molila sam ga da stane, a on mi je govorio da mi može raditi što hoće, da će me baciti na krevet koji je bio u sobi te da će me silovati. Gurnuo mi je prste u spolovilo. Nisam se mogla osloboditi, klizila sam prema dolje, a što sam dublje klizila, on me je jače stiskao i napadao. Molila sam ga da stane, no nije. Ne znam na koji sam se način oslobodila i rekla mu da odlazim. Krenula sam prema izlazu, a on mi je ponovo prišao s leđa. Bojala sam se da me ponovo ne napadne, a on je rekao da sjednem na kauč. Pitao me može li mi se ispričati, a ja sam rekla da isprike za to nema – svjedočila je žrtva.

Iskazala je da je dok je još u uredu dovršavala posao, u ured došao zamjenik tajnika koji ju je pogledao, te vidjevši da nešto nije u redu, pitao ju je što joj je.

– Rekla sam mu da se dogodilo nešto strašno. Poslije sam otišla na prije dogovorenu kavu i kući. Moja djeca su me kasnije čula kada sam zvala zamjenika tajnika i rekla mu što se dogodilo. Rasplakala sam se pa su došli moji roditelji. U ponedjeljak sam otišla k liječnici, koja je sve prijavila policiji. Sa mnom je komunicirao i M.P. kojem sam ispričala što mi se dogodilo, a on mi je u jednom trenutku ponudio 80.000 eura te je rekao da Škaru treba opaliti po džepu. To sam odbila. Inače, Škaro me je znao uhvatiti za stražnjicu, staviti mi ruku na koljeno, a sve sam to pokušavala spriječiti. Govorio mi je i da sam frigidna – ispričala je žrtva.

Hvatanje za stražnjicu

O neugodnim iskustvima sa Škarom, koja su uključivala pipkanje i hvatanje za stražnjicu, grljenje te ljubljenje po vratu iskazivale su još neke djelatnice.

Neke su te dodire pokušavale spriječiti. Jedna od njih kazala je i da je Škarino grljenje doživljavala kao prijateljski potez. Neke od zaposlenica Autokluba Siget koje su tijekom istrage iskazivale o Škarinu neprimjerenom ponašanju, govorile su i da su ga se bojale. Bojala ga se i žrtva, koja se sve do odlaska liječnici nije usudila prijaviti policiji što joj se dogodilo. Da je sve odmah trebalo prijaviti policiji, smatra i otac žrtve.

– Kada nam je rekla što joj se dogodilo, kazao sam joj da je to silovanje i da to treba prijaviti policiji. Ona mi je na to kazala: “A gdje ću raditi? Tko će me zaposliti? Kako ću prehraniti djecu? Ja protiv njega nemam nikakve šanse.” Nisam htio raditi ništa protiv njezine volje, a ona nije prestala plakati cijeli vikend. I prije tog događaja pričala nam je da je Škaro neprimjereno dira i da to radi i drugim ženama – ispričao je u istrazi otac žrtve.

Plakala je i rekla da ju je šef silovao U istrazi je ispitana i liječnica koja je sve prijavila policiji. Svjedočila je da je žrtva došla u ambulantu plačući. – Kada sam je pitala što se dogodilo, rekla mi je da ju je silovao šef. Pitala sam je je li to prijavila policiji, a ona mi je odgovorila da se srami. Kazala sam joj da je moja obveza da to što mi je ispričala prijavim policiji. Rekla je da se mora konzultirati. Nekoga je nazvala na mobitel i nakon tog razgovora kazala je da prijavim to policiji, što sam i učinila. Ispričala mi je i da od dana kada se to dogodilo plače te da je sve to ispričala i tajniku – kazala je liječnica.

Video: Odvjetnik: Postupak je tajan, ne smijete iznositi činjenice