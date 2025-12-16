Šef britanske vojske poslao ozbiljno upozorenje: 'Cijelo društvo mora biti spremno'

Velika Britanija suočava se s rastućim sigurnosnim izazovima, a vojni vrh upozorava da se rizik od izravnog sukoba s Rusijom više ne može u potpunosti isključiti. Načelnik Glavnog stožera britanskih oružanih snaga, zrakoplovni maršal Sir Richard Knighton, poručio je da je međunarodna situacija opasnija nego ikada tijekom njegove karijere te da „cijena mira raste“.

Prema njegovim riječima, britanske oružane snage i saveznici iz NATO-a ostaju prva linija obrane, no to više nije dovoljno. Naglasio je kako se obrana države ne može temeljiti isključivo na vojsci, već zahtijeva uključivanje cijelog društva, od industrije i institucija do infrastrukture i civilne otpornosti.

Posebno je upozorio da Rusija, unatoč ratu u Ukrajini, značajno jača svoju vojnu moć. Ruske oružane snage danas broje više od 1,1 milijun vojnika, a vojni proračun premašuje sedam posto BDP-a, što čini oko 40 posto ukupne državne potrošnje. Takva ulaganja, ističe Knighton, rezultirala su vojskom koja je tehnički naprednija i borbeno iskusna. Za razliku od Rusije, britanska vojska raspolaže s nešto više od 70 tisuća vojnika, dok je povećanje obrambenog proračuna zasad ograničeno. Usporedbe radi, Poljska već izdvaja više od četiri posto BDP-a za obranu, a Njemačka planira dosegnuti 3,5 posto u sljedećih nekoliko godina.

Kako prenosi Sky News, Knighton smatra da iako analitičari trenutačno procjenjuju malu vjerojatnost izravnog ruskog napada na Ujedinjeno Kraljevstvo, taj rizik nije jednak nuli. Ključno je, naglašava, pratiti trendove, a oni, prema njegovim riječima, idu u zabrinjavajućem smjeru. Rusija pritom razvija i novo, destabilizirajuće oružje, uključujući nuklearno naoružane torpede i krstareće projektile, kao i tehnologije povezane s raspoređivanjem nuklearnog oružja u svemiru. Takav razvoj dodatno pojačava strahove unutar NATO-a. Britanski vojni vrh smatra da rat u Ukrajini pokazuje jasnu namjeru Moskve da oslabi i razbije Savez, iako se ta prijetnja trenutačno snažnije osjeća u državama koje graniče s Rusijom. Ipak, upozorava se da se društvo koje je desetljećima živjelo u miru mora ponovno naviknuti na razmišljanje o obrani i mogućim žrtvama.