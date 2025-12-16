Njemačka mijenja smjer: Što je to smislio Merz?

Njemački kancelar Friedrich Merz poduzima izrazito asertivne korake kako bi Njemačku postavio u središte vodstva Europske unije, predstavljajući se kao zaštitnik ne samo Ukrajine, već, prema vlastitom uvjerenju, i cijele Europe. Ovo označava značajan odmak od dosadašnjeg njemačkog pristupa globalnim pitanjima. Merzovi prethodnici, Olaf Scholz i Angela Merkel, bili su suzdržani u preuzimanju tako otvoreno vodeće uloge na međunarodnoj sceni ili unutar EU-a. Njemačka se radije držala po strani, izbjegavajući nepotrebne rizike, što je čak dovelo do stvaranja sleng glagola – „Merkeln“ – za označavanje oklijevanja, piše Politico.

Merz je zauzeo znatno aktivniji stav unutar EU-a, preuzimajući ulogu koju je tradicionalno imao sada oslabljeni francuski predsjednik Emmanuel Macron. Pozicionirao se kao najistaknutiji europski zagovornik rizičnog plana EU-a za financiranje ukrajinskog ratnog proračuna zajmom od 210 milijardi eura, osiguranim zamrznutom ruskom imovinom. Ranije ovog mjeseca, u nastojanju da uvjeri belgijskog premijera Barta De Wevera, koji je odbacio plan, posjetio ga je zajedno s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen.

„Kada je riječ o vođenju europskih poslova, Merz je doista potpuna suprotnost Merkel“, komentirao je talijanski diplomat. Izvan europskih poslova, kolebanje Trumpove administracije oko vojne pomoći Ukrajini i erozija transatlantskog saveza primorali su Merza da Njemačku gura izvan njezinih uobičajenih vanjskopolitičkih okvira. S obzirom na ovo seizmičko preusmjeravanje, Merz je više puta obećao da će Njemačka igrati „vodeću ulogu“ na međunarodnoj razini.

„Sudbina Ukrajine je sudbina cijele Europe“, izjavio je Merz u ponedjeljak uz ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. „I u tom smislu, to je ključni zadatak, i preuzeo sam na sebe blisku podršku Ukrajini u pregovorima koji se trenutno odvijaju ovdje u Berlinu.“ Je li Europa sposobna „stati zajedno“? Merzov pokušaj da ispuni obećanje o vodstvu bio je u punom zamahu ovog tjedna.

Iako hvali Donalda Trumpa zbog pritiska na mirovni sporazum, kancelar se u mnogočemu postavio u izravnu suprotnost s američkim predsjednikom, nastojeći spriječiti Washington da nametne nepovoljan sporazum. Trumpova administracija također se protivi prijedlogu EU-a o zamrznutim ruskim rezervama, nadajući se umjesto toga ostvariti profit na toj imovini kao dijelu potencijalnog mirovnog sporazuma.

„Washington sada ovdje vrši ogroman pritisak, zbog čega je to i pitanje našeg afirmiranja protiv Washingtona“, rekao je za Politico Norbert Röttgen, visoki njemački zastupnik iz Merzovih konzervativaca. Uoči ključnog sastanka europskih čelnika u četvrtak, Merz nadolazeću odluku o korištenju zamrznute imovine ruske središnje banke u EU-u prikazuje kao test sposobnosti Europe da se zauzme za sebe.

„Nemojmo se zavaravati. Ako u tome ne uspijemo, sposobnost djelovanja Europske unije bit će ozbiljno narušena godinama, ako ne i dulje“, rekao je Merz u ponedjeljak. „I pokazat ćemo svijetu da u tako ključnom trenutku naše povijesti nismo sposobni stajati zajedno i djelovati kako bismo obranili vlastiti politički poredak na ovom europskom kontinentu.“

Kao odraz nove asertivnosti svoje vlade, Merz je Berlin učinio središtem diplomacije oko potencijalnog mirovnog sporazuma. U nedjelju i ponedjeljak ugostio je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog te američke posebne izaslanike Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera. U ponedjeljak navečer mnogi od najmoćnijih europskih čelnika okupili su se na večeri u Berlinu kako bi razgovarali o obrisima mogućeg sporazuma.

„Berlin je sada u središtu vrlo važnih diplomatskih razgovora i odluka“, rekao je Zelenski u ponedjeljak. „Ovi razgovori su uvijek složeni, nikada laki, ali su bili vrlo produktivni.“ Merz je također, stojeći uz ukrajinskog čelnika, čini se odigrao ulogu koju je Njemačka preuzela u nedavnim pregovorima. „Vidjeli smo veliki diplomatski zamah – možda najveći od početka rata“, rekao je. „Sada imamo priliku za istinski mirovni proces za Ukrajinu. Ova sadnica je još uvijek mala, ali prilika je stvarna.“

Merzovi napori da Njemačku istakne kao ključnog čelnika EU-a po pitanju Ukrajine i drugih pitanja, od obrane do trgovine, također su puni rizika. Europski čelnici uglavnom su pozdravili Merzovu spremnost da preuzme veću vodeću ulogu – posebno odluku kancelara, čak i prije nego što je preuzeo dužnost, da oslobodi stotine milijardi eura zaduživanja kako bi ojačao njemačku vojsku.

Ali kao najveće europsko gospodarstvo, Njemačka vrši vlast unutar unije od 27 zemalja, što zahtijeva delikatan čin balansiranja, a ponekad se u posljednje vrijeme činilo da Merz prelazi granice. Nakon što je Trumpova administracija objavila svoju Strategiju nacionalne sigurnosti, koja je EU prikazala kao transnacionalno tijelo koje „potkopava političku slobodu i suverenitet“, Merz je osudio dokument kao „neprihvatljiv“. Istovremeno je ponudio Trumpu zaobilazno rješenje koje je, čini se, još više potkopalo EU: „Ako se ne možete složiti s Europom, onda barem učinite Njemačku svojim partnerom.“

Merz je pokušao nametnuti njemačke interese u trgovinskim pregovorima s EU, kao i u pitanju predložene zabrane motora s unutarnjim izgaranjem u EU, uspješno ublažavajući situaciju. Međutim, veći rizik za Merza leži u tome hoće li njegovi najnoviji napori uspjeti ili propasti. Prikazujući nadolazeće odluke europskih čelnika o ruskoj imovini ovog tjedna kao presudni trenutak za EU i za Ukrajinu, Merz se možda dovodi u neugodnu situaciju s obzirom na belgijsko i talijansko protivljenje planu.

„To je vrlo aktivna uloga koju Merz igra“, rekao je Röttgen. „Ne zato što postoji velika konkurencija za vodeću ulogu, već zato što je, po mom mišljenju, Njemačka trenutno najprikladnija za preuzimanje ove inicijative.“ „To također ima veze s fiskalnim mogućnostima koje postoje u Njemačkoj. Mi smo trenutno daleko najveći podupiratelj Ukrajine. Ali to ne bi trebalo biti u obliku nacionalne podrške, već europske podrške. To treba biti organizirano, a po mom mišljenju, to je zadatak za Merza.“

