Škaričić godinu dana od tragedije u splitskom Domu: Umrlo je par staraca, a želite mi prišiti krivnju

U petak će se navršiti točno godinu dana od one mučne noćne evakuacije pod policijskim rotirkama u splitskom Domu za starije i nemoćne u Vukovarskoj ulici.

Hrvatska je tada bila u tvrdom lockdownu, znanstvenici su smirivali javnost, ljudi su u trgovačkim lancima mahnito kupovali brašno i toaletni papir. Svaki naš građanin znao je koliko imamo zaraženih i preminulih. O oporavljenima se nije toliko pričalo. Riječ "cjepivo" tada je zvučala nadrealno i apstraktno. Vili Beroš bio je neprikosnoveni heroj s nadnaravnim moćima čije su lice na komadima papira iscrtavala djeca diljem zemlje. Građani su u to vrijeme s balkona aplaudirali medicinskom osoblju, a policija je s razglasa na Zrinjevcu rastjerivala manju skupinu ljudi ponavljajući strogo "Hrvatska ide u karantenu, molimo vas odmah napustite javne površine".

Da, bila su takva vremena. Prije samo 365 dana.

Baš u to vrijeme općeg kaosa i straha u Splitu se dogodilo nešto što danas vjerojatno ne bi niti bila vijest. Naime, koronavirus ušao je u Dom za starije i nemoćne, među najranjiviju skupinu. Međutim, u tom domu je u nekoliko dana preminulo 18 štićenika od izravnih komplikacija bolesti COVID-19.

Slučaj iz Splita ubrzo je poprimio nacionalnu dimenziju pa se brzo otkrilo kako je ravnatelj spomenutog doma u županijskoj ingerenciji, Ivan Škaričić, diplomirani arheolog, HDZ-ov operativac i bivši dugogodišnji gradonačelnik Omiša kojeg je Ante Sanader kao tadašnji splitski župan smjestio na funkciju ravnatelja.

Kad je osoblje posumnjalo da je virus ušao među štićenike dogodila se već spomenuta evakuacija. Snimke policije, hitne pomoći i specijalaca kako mršave i blijede starce u dekama iznose iz soba, obišle su Hrvatsku.

Ivan Škaričić tada je pred televizijskim kamerama izrekao rečenicu koja još uvijek ozvanja u glavama obitelji preminulih. "Malo je eskaliralo", kazao je Škaričić i zatim je do daljnjega isključio mobitel. Na teren su ubrzo izašle inspekcije koje nisu pronašle nepravilnosti iako su dokazane i objavljene u medijima. U sve se stoga uključio DORH, a njihova istraga, kažu, još uvijek traje.

Inače, od travnja prošle godine pokušavamo stupiti u kontakt s Ivanom Škaričićem. Škaričić od tada medijima nije dao ni jednu izjavu, ali evo baš danas nam se javio. Kao da je znao da pišemo o obljetnici ovog nemilog događaja.

Gospodine Škaričić, uskoro će biti godinu dana od tragedije u domu na čijem čelu vi stojite.

Pa što?

Osjećate li se odgovornim za smrt 18 štićenika?

Zašto bih ja bio odgovoran? Pa je li vidite što se sve u svijetu događa? U Hrvatskoj imamo 7000 mrtvih od pandemije, a vi mene pitate jesam li kriv za smrt nekoliko staraca.

Kako možete uspoređivati današnju situaciju u kojoj imamo cjepivo i puno više znamo o virusu nego što smo znali u vrijeme kad je u vašoj ustanovi preminulo 18 ljudi? Nitko vas ne proziva zato što je virus ušao u starački dom nego zato što smo upravo mi u Večernjem listu otkrili barem 5 nelogičnosti ili propusta.

Ne razumijem što želite kazati.

Je li se osjećate odgovornim ili ne?

Zovite DORH i policiju. Oni rade te izvide još uvijek. Neću ja pričati o tome.

Zašto pokušavate opravdati svoje neupitne propuste sa žrtvama koronavirusa u Hrvatskoj?

Ništa ja ne pokušavam. Pogledajte malo što se u svijetu događa. U koliko je samo staračkih domova ušao virus? Vi sad mene zovete nakon godinu dana i želite me okriviti za nečiju smrt. Vi, baš vi gospodine, stavili ste meni metu na čelo. Pucaju na mene sa svih strana.

Ne puca nitko iz oružja, šalim se. Vi svi koji ste pisali o tom slučaju pokušali ste plasirati ideju da sam ja kao član HDZ-a direktno ubio te ljude. Pa nije ih ubio HDZ nego virus.

Mi vam nismo stavili metu na čelo nego smo objavili seriju istraživačkih tekstova u kojima smo iznijeli relevantne dokumente iz kojih proizlazi da dom kojim vi rukovodite najmanje pet godina krši zakon. Je li se nešto u međuvremenu promijenilo?

Pa vi stvarno niste pri sebi. Kako možete miješati 2015. godinu i virus? Kakve to ima veze s ičim?

Mislite da protupravno natrpane sobe nisu bile uzrok bržeg širenja virusa?

Neću uopće više s vama pričati.

Zašto?

Želite mi prišiti krivnju. Meni, domu, radnicima...

Ako vaša ustanova nije učinila propuste tko onda jest? Zašto DORH provodi istragu?

Ne znam ja tko je kriv.

Je su li krivi NZJZ i Željka Karin koji na vrijeme kao epidemiolozi nisu izašli na teren?

Pitajte njih. Ne želim više pričati o tome. Pišite što hoćete. Preporučio bih vam samo da se pogledate u ogledalo prije objave članka.

Podsjetimo, Večernji list od prvog je dana ekstenzivno pratio slučaj iz Vukovarske ulice u Splitu. Stoga nije zgorega podsjetiti na kronologiju.

Sumnja na zarazu s COVID-19 u splitskom domu pojavila se 29. ožujka 2020. godine. Nekoliko štićenika imalo je povišenu temperaturu pa je glavna medicinska sestra Zdravka Đapić Kolak zvala epidemiološku službu. To je napravila sukladno preporukama HZJZ-a, gdje je jasno stajalo kako se svaka sumnja na infekciju COVID-19 prijavljuje nadležnoj epidemiološkoj službi te se dogovara postupak testiranja i daljnja obrada. No, Zdravki Đapić Kolak, splitski epidemiolozi iz NZJZ-a na čijem čelu stoji Željka Karin (također bliska HDZ-u), kazali su kako to nije znak za uzbunu.

Nakon što su epidemiolozi i Željka Karin odbili izaći na teren po dojavi Zdravke Đapić Kolak, glavna medicinska sestra je opet postupila prema naredbi, a sve kako bi postigla da epidemiolozi izađu na teren. Obratila se, naime, liječnici opće prakse koja skrbi o štićenicima - Beliti Šurjak. Belita Šurjak je tog istog dana, dakle 29. ožujka, pokušala kontaktirati NZJZ no nitko joj se satima nije javljao. Sama Šurjak kazala je kako o svemu ima dokaze, a sve se, kazala je, može provjeriti i kod telekomunikacijskog operatera.

Epidemiolozi u dom u Vukovarskoj ulici ulaze tek 6. travnja i to ne po službenoj dojavi ili opravdanoj sumnji na zarazu već zato što je opet glavna medicinska sestra Zdrava Đapić Kolak iskoristila privatno poznanstvo s dr. Perom Rizvanom koji radi u splitskom NZJZ. Od 29. ožujka pa do tada, pratila je, kako joj je rečeno, situaciju sa štićenicima, no kad je shvatila da je vrag odnio šalu morala je iskoristiti privatnu vezu kako bi epidemiolozi napokon počeli raditi svoj posao. Laboranti ulaze 6. travnja u dom, uzimaju briseve i utvrđuju da je najmanje 10 štićenika pozitivno na COVID-19. Sutradan, 7. travnja događa se evakuacija.

Ministar Beroš i tadašnja ministrica Bedeković najavili su ulazak inspekcije u dom, a policija je po nalogu DORH-a počela provoditi izvide. Nalazi obiju inspekcija bili su najavljeni u tjednu između 22. i 26. travnja 2020. Nalazi su službeno pročitani na presici splitskog stožera tek 2. svibnja, a u međuvremenu je iz vrha ministarstva Vesne Bedeković procurila informacija o Škaričićevoj nevinosti. Sve se, podsjetimo, događalo svega dva mjeseca pred parlamentarne izbore.

Dok su se čekali inspekcijski nalazi, Večernji list je objavio cjelovitu e-mail prepisku Zdravke Đapić Kolak sa splitskim Stožerom. Ona se još 22. ožujka požalila županijskom Stožeru zbog nedostatka primarne zdravstvene zaštite i opreme poput maski, rukavica, dezinfekcijskih sredstava i kaljača. Iz Stožera joj je odgovoreno da joj ne mogu pomoći i da se obrati na druge adrese. Spomenimo i to da je spomenuti stožer u nadležnosti županije, odnosno HDZ-ovog župana Blaženka Bobana koji je baš ovih dana opet u fokusu javnosti budući da je nedavno pred kamerama priznao da je organizirao požar u Solinu kako bi otjerao "sotonističke holivudske redatelje" koji su u tom gradu 2006. htjeli snimiti film "Omen 666".

Večernji list nadalje otkriva inspekcijski nalaz koji datira još iz 2015. godine. Tadašnja je inspekcija Ministarstva socijalne skrbi u Škaričićevom domu uočila da su sobe natrpane, odnosno da je u soboma smješteno više kreveta nego što propisuje pravilnik. Škaričić se do 2020. i pojave koronavirusa nije potrudio te nepravilnosti ispraviti pa je nesumnjivo da je natrpanost soba korelirala s brzinom širenja zaraze što su nam potvrdili i sami zaposlenici doma.

No, kao što je kazao onomad Vili Beroš: "kriv je virus, nitko drugi".