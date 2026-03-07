Naši Portali
ZRAČNI UDARI

Ruski napad sravnio dio zgrade u Harkivu: Poginuli civili, među ozlijeđenima i djeca

Ruski napad na Lavov
Reuters/PIXSELL
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
07.03.2026.
u 07:14

Ruski zračni napadi zabilježeni su i u Čugivu u Harkivskoj regiji te u južnoj Ukrajini u Zaporižji.

Dvije su osobe poginule, a njih 10 je ozlijeđeno u ruskom zračnom napadu na stambenu zgradu u Harkivu u istočnoj Ukrajini objavile su tamošnje vlasti. "Nakon neprijateljskog napada dio stambene petokatnice praktički je uništen. Oštećena je i obližnja kuća. Poginula je jedna osoba, a njih još 10 je ozlijeđeno, među njima dječaci od šest i 11 godina te 17-godišnja djevojka", objavio je čelni čovjek vojne administracije u Harkivu Oleg Sinegubov. Ruski zračni napadi zabilježeni su i u Čugivu u Harkivskoj regiji te u južnoj Ukrajini u Zaporižji.

Komentara 5

Pogledaj Sve
Avatar Joja
Joja
07:34 07.03.2026.

Sad ce nam rusofili objasnit kako su Ukrajinski vojnici, nato generali i strani placenici imali sastanak u zgradi

ST
StožerniGeneral50
08:40 07.03.2026.

russki narod se neće oprati idućih 150 godina od ove sramote kaj im priušti mali russki kaplar.

Avatar cuvarkuca
cuvarkuca
08:26 07.03.2026.

Ako je ovo na slici sravnjeni dio zgrde što je onda ono sa zgradama u Gazi?

