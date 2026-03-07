Naši Portali
SPORNA KARTA

Internet se uhvatio ove karte Europe, komentatori tvrde da je puna grešaka

Facebok/ World GeoDemo
VL
Autor
Večernji.hr
07.03.2026.
u 07:44

Kartu je objavila Facebook stranica World GeoDemo, uz opis: „Posljednji put kada je svaka europska država bila napadnuta“.

Na društvenim mrežama proširila se karta koja prikazuje kada je svaka europska država posljednji put bila napadnuta ili okupirana, a objava je izazvala brojne rasprave i neslaganja među korisnicima. Kartu je objavila Facebook stranica World GeoDemo, uz opis: „Posljednji put kada je svaka europska država bila napadnuta“. Na grafici su uz pojedine zemlje navedene godine, pa se tako za Ukrajinu navodi 2022., Rusiju 2024., Poljsku 1939., Njemačku 1945., a Hrvatsku 1941. Za Ujedinjeno Kraljevstvo stoji 1982., dok je za Španjolsku označena 1975. godina.

Upravo su ti podaci izazvali lavinu komentara. Mnogi korisnici tvrde da su neke oznake netočne ili pogrešno interpretirane. Jedan od komentatora piše kako „Ujedinjeno Kraljevstvo nije bilo napadnuto 1982.“, objašnjavajući da se ta godina odnosi na Falklandski rat, koji se odvijao na britanskom prekomorskom teritoriju, a ne na samom britanskom tlu. Drugi podsjećaju da je posljednja stvarna invazija na britanski otok bila 1066. godine. Pojedini su se zapitali i tko je točno napao Rusiju 2024.
Europa

Avatar Ivan Grozni
Ivan Grozni
07:56 07.03.2026.

Neznam za ostale niti me briga al znam za RH jer sam osjetio na svojoj koži .

S4
saff_4
07:52 07.03.2026.

I to je danas istraživačko novinarstvo.

