Igrač osvojio 80.000 eura na lutriji jer nije pogodio nijedan broj, a drugi više od 326.000 eura

U 65. kolu igre Sve ili Ništa izvučeni su brojevi 1, 2, 3, 5, 8, 15, 17, 18, 20, 21 i 22, a jednom igraču koji je listić uplatio putem interneta donijeli su dobitak 0 (NIŠTA) u iznosu od 80.000 eura. Sretni igrač odigrao je jednu kombinaciju, a zanimljivo je da nije pogodio nijedan izvučeni broj, što je upravo i donijelo glavni dobitak u ovoj kategoriji. Za uplatu od svega 1,30 eura osvojio je 80.000 eura. Sljedeće izvlačenje igre Sve ili Ništa održat će se u subotu, 7. ožujka 2026.

Istoga dana sreća je pogodila i jednog igrača u igri Joker. U 56. kolu izvučen je dobitni Joker broj 879962, koji je igraču iz Daruvara donio dobitak Joker 6 u iznosu od 326.335,94 eura. Sretni dobitnik odigrao je tri kombinacije Eurojackpota s obje dodatne igre Joker, a za ukupno uplaćenih 7,20 eura osvojio je više od 326 tisuća eura. Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu Hrvatske lutrije u Ulici Stjepana Radića 7 u Daruvaru. Sljedeće izvlačenje igre Joker također je na rasporedu u subotu, 7. ožujka 2026., a jamčeni glavni dobitak iznosi 60.000 eura, javljaju iz Hrvatske Lutrije.