Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 229
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DVA VELIKA DOBITKA

Igrač osvojio 80.000 eura na lutriji jer nije pogodio nijedan broj, a drugi više od 326.000 eura

Eurojackpot listi?
Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
06.03.2026.
u 22:39

Sretni dobitnik odigrao je tri kombinacije Eurojackpota s obje dodatne igre Joker, a za ukupno uplaćenih 7,20 eura osvojio je više od 326 tisuća eura

U 65. kolu igre Sve ili Ništa izvučeni su brojevi 1, 2, 3, 5, 8, 15, 17, 18, 20, 21 i 22, a jednom igraču koji je listić uplatio putem interneta donijeli su dobitak 0 (NIŠTA) u iznosu od 80.000 eura. Sretni igrač odigrao je jednu kombinaciju, a zanimljivo je da nije pogodio nijedan izvučeni broj, što je upravo i donijelo glavni dobitak u ovoj kategoriji. Za uplatu od svega 1,30 eura osvojio je 80.000 eura. Sljedeće izvlačenje igre Sve ili Ništa održat će se u subotu, 7. ožujka 2026.

Istoga dana sreća je pogodila i jednog igrača u igri Joker. U 56. kolu izvučen je dobitni Joker broj 879962, koji je igraču iz Daruvara donio dobitak Joker 6 u iznosu od 326.335,94 eura. Sretni dobitnik odigrao je tri kombinacije Eurojackpota s obje dodatne igre Joker, a za ukupno uplaćenih 7,20 eura osvojio je više od 326 tisuća eura. Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu Hrvatske lutrije u Ulici Stjepana Radića 7 u Daruvaru. Sljedeće izvlačenje igre Joker također je na rasporedu u subotu, 7. ožujka 2026., a jamčeni glavni dobitak iznosi 60.000 eura, javljaju iz Hrvatske Lutrije.

Ključne riječi
Sve ili ništa joker Eurojackpot Hrvatska Lutrija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!