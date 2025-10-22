Skandal u SAD-u: Demokratski kandidat za senat ima nacističku tetovažu, otkrio da je nastala u Hrvatskoj

Demokratski kandidat za Senat Mainea, Graham Platner, izrazio je žaljenje zbog tetovaže nastale prije gotovo dva desetljeća u Hrvatskoj te je najavio njezino uklanjanje. Platner tvrdi da nije bio svjestan nacističke konotacije simbola lubanje i prekriženih kostiju kada ju je napravio s kolegama marincima.

Platnerova kampanja pokušala je preduhitriti oporbena otkrića o tetovaži, koja prikazuje nacističku lubanju i prekrižene kosti, tijekom njegovog gostovanja u liberalnom podcastu Pod Save America u ponedjeljak, objavivši i videozapis na kojem pleše bez majice. Platner tvrdi da nije bio svjestan nikakve nacističke konotacije kada je tetovažu napravio. „Tek kada sam počeo čuti od novinara i insajdera iz Washingtona, shvatio sam da ova tetovaža podsjeća na nacistički simbol“, izjavio je Platner za Politico u utorak.

"Apsolutno ne bih prošao kroz život noseći ovo na prsima da sam to znao, a insinuirati da jesam je odvratno. Već planiram ovo ukloniti." Ponovio je da je tetovažu napravio dok je pio s kolegama marincima u Hrvatskoj, odabravši motiv lubanje i prekriženih kostiju sa zida u salonu za tetoviranje. Naglasio je da sličnost s nacističkom ikonografijom nikada nije spomenuta, čak ni tijekom fizičkih pregleda koje propisuje američka vojska, a koja zabranjuje tetovaže identificiranih simbola mržnje.

Democratic Maine Senate candidate Graham Platner admits he got Nazi-linked tattoo while ‘very inebriated’ https://t.co/gC14s4ADmi pic.twitter.com/WWw4qZafpg — New York Post (@nypost) October 21, 2025

"U gotovo 20 godina od tada, ovo se nije pojavilo", rekao je Platner. "Prijavio sam se u vojsku, što je uključivalo potpuni fizički pregled koji pregledava tetovaže na simbole mržnje. Također sam prošao potpunu provjeru prošlosti kako bih dobio sigurnosnu dozvolu za pridruživanje sigurnosnoj službi veleposlanika u Afganistanu."

Njegova najava uklanjanja tetovaže uslijedila je nakon što su se pojavila pitanja, uključujući i od bivšeg visokog djelatnika kampanje, o tome kako je mogao biti nesvjestan konotacija tetovaže. "Možda to nije znao kada ju je napravio, ali napravio ju je prije mnogo godina i trebao ju je prekriti jer dobro zna što znači", napisala je Platnerova bivša politička direktorica, Genevieve McDonald, na Facebooku. McDonald, bivša demokratska zastupnica, prošli je tjedan dala ostavku na kampanju nakon otkrića o Platnerovim brojnim kontroverznim objavama na Redditu.

Inače, 'Totenkopf' je njemačka riječ koja se obično odnosi na sliku lubanje i prekriženih kostiju. Tijekom nacističke ere, jedan oblik slike usvojila je nacistička policija, što je dovelo do trajne povezanosti s nacizmom i nastavka korištenja od strane bijelih supremacista. Platnerova kampanja nije konkretno odgovorila je li ikada koristio taj izraz.

Otkriće tetovaže dogodilo se nakon što se Platner prošli tjedan ispričao zbog niza uvredljivih objava na Redditu, za koje je rekao da su se pojavile tijekom razdoblja njegovog života kada je bio razočaran i odvojen od svoje zajednice nakon vojne službe. To uključuje objavu iz 2013. koja umanjuje značaj seksualnog napada u vojsci i objavu iz 2018., koja je u međuvremenu izbrisana, a koja sugerira da je nasilje nužno za provođenje društvenih promjena.

U videu prošli tjedan, 41-godišnji Platner rekao je da žali zbog komentara i da oni ne odražavaju život koji je sada izgradio. Platner, prethodno politički nepoznat, izazvao je senzaciju u utrci za Senat u Maineu, dok se nekoliko demokrata bori za mjesto protiv republikanske senatorice Susan Collins. Njegova kandidatura navela je neke demokrate u Senatu da se zapitaju treba li guvernerka Janet Mills uopće ući u utrku iako je to učinila ranije ovog mjeseca.