Hrvati u New Yorku: 'Situacija je stvarno zastrašujuća, nakon korone još i nasilje'

Nažalost, da, nismo u Hrvatskoj. U žiži smo. A situacija je stvarno zastrašujuća. Od utorka je u New Yorku, Washingtonu, Los Angelesu, Minneapolisu i Dallasu na snazi policijski sat, koji će trajati cijeli tjedan. U New Yorku nema prometa od 96. ulice do kraja Manhattana, uhićeno je 400 demonstranata, a u Los Angelesu, gdje vojni helikopteri nadlijeću demonstracije, u zatvoru je završilo čak 2700 demonstranata, javila nam se iz New Yorka Nena Komarica, negdašnja predstavnica Hrvatske turističke zajednice u SAD-u.

– Demonstracija je u SAD-u bilo i prije zbog nekih većih incidenata između građana bijele boje kože i Afroamerikanaca i svaki put su se kao i ove sada, nažalost, pretvorile u pljačku i uništavanje. Užasan je način na koji je policajac ubio Georga Floyda. Za nama je osma noć velikih protesta svuda po Americi i divljanje je uzelo maha. Među prosvjednike su se, očito, ubacili i kriminalci koji pljačkaju trgovine i robne kuće – kazuje naša sugovornica koja dobro pamti i nerede otprije 18 godina.

Amerikanci s oružjem

– Sad svjedočimo groznim slikama, a i te 1992., kada su četvorica policajaca pretukla tamnoputog Rodneya Kinga, neredi su trajali tjedan dana, poginulo je čak 63 ljudi, 2383 ih je bilo ozlijeđeno, a 12.000 uhićeno. Štete od uništene imovine i opljačkanih trgovina tada su iznosile milijardu dolara – javlja gospođa Nena iz grada u kojem su mnogi izlozi trgovina i restorana trenutačno čvrsto okovani daskama.

Poput svih Njujorčana, i ona strahuje u što se nemiri u kombinaciji s koronom, mogu izroditi. Mnogim Amerikancima, frustriranima zbog gubitka posla i donedavno zbog virusa “zarobljenim” u kućama, dozlogrdio je osjećaj nemoći. Bez novca su i nezaposleni, kaže naša sugovornica, a došlo je toplije vrijeme i sad su vani.

VIDEO Kćer ubijenog Georgea Floyda: “Moj tata je promijenio svijet!”

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Atmosfera je zapaljiva, natalitet među Afroamerikancima, Portorikancima, Španjolcima... puno je veći, pogotovo u gradovima, nego kod bijelaca i bijelci su svjesni da bi mogli postati manjina. Pritom, većina Amerikanaca ima oružje i užasnu nelagodu stvara mogućnost da se aktiviraju lokalne skupine Ku Klux Klana – dijeli naša sugovornica bojazni mnogih Amerikanaca.

Sakupljena milijarda

Kod nekih su se Amerikanaca, govori, primile i razne teorije zavjere, a dežurni krivci su kod mnogih, po običaju, Kinezi i Rusi.

– Ali, mnogi ovdje misle i da neredi Trumpu i bijelim republikancima odgovaraju. U Americi nije zaboravljeno što je bankar Baron Rothschild rekao u 18. stoljeću: “When there is blood on the street there is money to be made” (Kad na ulici ima krvi, tad se novac zarađuje). Teško je bilo što prognozirati. Možda “pobijedi” korona pa će za dva tjedna svi završiti u bolnici... – kaže gospođa Nena, koja priznaje da je ovih dana zalijepljena uz televizor i vijesti. – Evo, kažu da je, dok se sve ovo ružno događa, već sakupljeno milijardu dolara za obnovu Minneapolisa. Što reći, nego “only in America”...

Situacija je potresla i Daniela Pedisicha, Hrvata rođenog u Americi, koji na Long Islandu drži Konobu Huntington.

– Nije dobro, danas ne radimo, ne znamo što će biti sutra. Nismo se oporavili ni od korone, a sad ovo..., kratko nam se javio Daniel.

VIDEO Prosvjedi diljem SAD-a: Građani se sukobili s policijom