Majka Floydove kćeri u suzama: Ona više nema oca i neće biti iz nju. Tražimo pravdu!

Roxie Washington majka šestogodišnje kćeri ubijenog Georgea Floyda, zatražila je pravdu za njega, navodeći da je on bio dobar otac koji nije zaslužio da tako umre.

"Ovdje sam zbog svoje kćeri. Ovdje sam zbog Georgea zato što želim pravdu za njega jer je bio dobar. Bez obzira tko što misli, on je bio dobar. ", rekla je novinarima. "Ona više nema oca i on neće više nikada biti uz nju", dodala je.

“He will never see her grow up, graduate… he will never walk her down the aisle”



Roxie Washington, the mother of George Floyd’s six-year-old daughter Gianna, says “I want justice for him”



