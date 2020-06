Zapanjujući prizori iz SAD-a: Policajci masovno kleče na ulicama, znate li zašto?

Prošlog tjedna policajac Derek Chauvin ubio je Afroamerikanca Georgea Floyda, nakon čega su uslijedili prosvjedi, a često i nemiri pa čak i sukobi s policijom. Više od 26 saveznih država aktiviralo je svoje Nacionalne garde, a potom su se poput požara na društvenim mrežama proširile snimke koje su zapanjujuće.

Brojni policajci snimljeni su kako kleče pognutih glava u znak solidarnosti s prosvjednicima, a zabilježeni su i slučajevi kad su se policajci i sami pridružili prosvjednicima i marširali nekim od američkih gradova.

Jedan od trenutaka koji je najčešće bio zabilježen jest onaj kad su policajci kleknuli ispred prosvjednika i to ispred Hotela Trump International.

A photo worth more than words: Police officers kneel as peaceful demonstrators march by the Trump International hotel. There was an immediate outburst of joy and fist bumping. pic.twitter.com/oilp4U5zaE — Julia Boccagno (@juliaboccagno) June 1, 2020

Ne samo što su policajci počeli klečati ispred prosvjednika već su same policijske postaje na Twitteru počele objavljivati snimke kako to čine. Svaki put reakcija je bila identična: prosvjednici koji pružaju ruku policajcima, grle se s njima te im zahvaljuju.

Klečanje na jednom koljenu smatra se prosvjednom gestom s kojom je prvi počeo sad već legendarni igrač američkog nogometa Colin Kaepernick u znak policijskog prosvjeda prema crncima. On je zbog toga dobio otkaz, a to su počeli raditi i drugi sportaši.

Video: Fayetteville Police

As a show of understanding the pain that is in our community and our nation regarding equality, the #FayPD took a knee to show that we also stand for justice for everyone. We are committed to listening and treating everyone with dignity and respect.#LoveONE pic.twitter.com/X5KAQohN6g — Fayetteville Police (@FayettevillePD) June 2, 2020

VIDEO: Miami

VIDEO: Des Moines

Protesters abide by curfew and go home after police kneel in solidarity with them. #GeorgeFloydProtests #DesMoines #desmoinesprotest pic.twitter.com/59rPjBiMQT — Rachel DrozeTV (@RachelDrozeTV) June 1, 2020

VIDEO: Omaha