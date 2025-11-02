Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 123
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
BREAKING
ŠOKANTNO: Nitko ne zna kako, ali Premium popusti su stigli ranije!
Poslušaj
Prijavi grešku
PRIPADNIK ISLAMSKE DRŽAVE

Sirijac uhićen u Berlinu zbog planiranja terorističkog napada, na tri lokacije imao materijal za bombu

Njema?ka policija ubila napada?a u središtu Muenchena u blizini izraelskog konzulata
Peter Kneffel/DPA
VL
Autor
Nenad Kreizer/Hina
02.11.2025.
u 17:37

Ovih se dana u Njemačkoj ponovno pokrenula rasprava o tome treba li migrante vraćati u Siriju

Policija u Berlinu uhitila je 22-godišnjeg Sirijca zbog planiranja terorističkih napada u glavnom gradu Njemačke, priopćilo je u nedjelju državno odvjetništvo. Pozivajući se na izvore u sigurnosnim službama, list Bild javlja da je 22-godišnji Abdala R. planirao samoubilački napad eksplozivnim sredstvom na zasad nepoznati objekt u Berlinu. On je 2023. došao u Njemačku i zatražio azil koji mu je odbijen, ali je imao boravišnu dozvolu. Policija je na tri adrese na kojima je bio prijavljen pronašla materijal za izradu eksplozivne naprave. Mediji javljaju da je bio pripadnik Islamske države. Uhićen je u subotu poslijepodne u berlinskoj četvrti Neukoelln u kojoj živi velik broj ljudi arapskog porijekla.

Ovih se dana u Njemačkoj ponovno pokrenula rasprava o tome treba li migrante vraćati u Siriju. Ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt se zalaže za pojačane deportacije u Siriju prijestupnika i onih koji su zbog građanskog rata u Siriji uživali tzv. supsidijarnu zaštitu. U tome ga podržava i kancelar Friedrich Merz. No, ministar vanjskih poslova Johann Wadephul je, nakon nedavnog posjeta Siriji rekao da je zbog razaranja koje je pretrpjela zemlja deportacija nemoguća, što je izazvalo sukob unutar vlade.

FOTO Ubojita preciznost i čelični živci: Ovo su novi hrvatski snajperisti
Njema?ka policija ubila napada?a u središtu Muenchena u blizini izraelskog konzulata
1/27
Ključne riječi
Sirijac teroristički napad Berlin Njemačka

Komentara 3

Pogledaj Sve
V0
Vlaskoulicanec4.0
17:59 02.11.2025.

Sirijac? Ma nemre biti! Pripadnik religije mira? Ali valjda mu ne prija njemačka kuhinja ili mu je u Berlinu prehladno Pamira mali nahajcati

PA
Papageno
18:29 02.11.2025.

Samo jedan ? Sigurno su ušli na tisuće a neke su već deportirali u Hrvatsku

KR
Krampus
18:13 02.11.2025.

Je to Sirijac koji je bježo od Assada? Ili predstavnik novih vlasti.Zar novi bradati vladar nije miljenik Europe?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja