Sirijac uhićen u Berlinu zbog planiranja terorističkog napada, na tri lokacije imao materijal za bombu

Policija u Berlinu uhitila je 22-godišnjeg Sirijca zbog planiranja terorističkih napada u glavnom gradu Njemačke, priopćilo je u nedjelju državno odvjetništvo. Pozivajući se na izvore u sigurnosnim službama, list Bild javlja da je 22-godišnji Abdala R. planirao samoubilački napad eksplozivnim sredstvom na zasad nepoznati objekt u Berlinu. On je 2023. došao u Njemačku i zatražio azil koji mu je odbijen, ali je imao boravišnu dozvolu. Policija je na tri adrese na kojima je bio prijavljen pronašla materijal za izradu eksplozivne naprave. Mediji javljaju da je bio pripadnik Islamske države. Uhićen je u subotu poslijepodne u berlinskoj četvrti Neukoelln u kojoj živi velik broj ljudi arapskog porijekla.

Ovih se dana u Njemačkoj ponovno pokrenula rasprava o tome treba li migrante vraćati u Siriju. Ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt se zalaže za pojačane deportacije u Siriju prijestupnika i onih koji su zbog građanskog rata u Siriji uživali tzv. supsidijarnu zaštitu. U tome ga podržava i kancelar Friedrich Merz. No, ministar vanjskih poslova Johann Wadephul je, nakon nedavnog posjeta Siriji rekao da je zbog razaranja koje je pretrpjela zemlja deportacija nemoguća, što je izazvalo sukob unutar vlade.