STUTTGART U PANICI

Incident na Halloween zabavi: Ljudi padali u nesvijest i gubili pamćenje, istražuje se moguće trovanje drogom za silovanje

Njema?ka policija uhapsila osumnji?enika za napad nožem u Bielefeldu
01.11.2025.
u 16:34

I sami ozlijeđeni izrazili su sumnju da su otrovani, a policija navodi da istraga ide u svim smjerovima

Policija u Stuttgartu provodi istragu zbog sumnje na korištenje tzv. "K.-o.-kapi" tijekom velike zabave povodom Noći vještica, nakon što je više osoba ozlijeđeno. Prema policijskom izvješću, najmanje jedanaest sudionika prijavilo je mučninu, gubitak pamćenja, a neki su čak izgubili svijest. Ozlijeđene su zbrinuli bolničari, a dio je prevezen u bolnicu. Težih ozljeda nije bilo. Do incidenta je došlo na zabavi u četvrti Wangen, gdje je nastupao reper Jazeek, a prisustvovalo je između 1.500 i 2.000 ljudi. Događaj je organizirala tvrtka Bad&Boozy, koja je prostor unajmila od Arslan Eventa, specijaliziranog za svadbena slavlja, piše Fenix Magazin.

Tijekom večeri nekoliko sudionika se odjednom srušilo, a simptomi su ukazivali na moguću upotrebu "K.-o.-kapi", droge koja je bez okusa i mirisa, ali može brzo izazvati gubitak svijesti. I sami ozlijeđeni izrazili su sumnju da su otrovani. Policija navodi da istraga ide u svim smjerovima. Nekoliko sudionika naknadno se javilo u bolnicu, a rezultati analiza krvi i urina još se čekaju. Pozivaju se svi svjedoci događaja da se jave. Tijekom intervencije na zabavu su izašli brojni vatrogasci, hitna pomoć i policija.

Osim ovog incidenta, vlasti u Baden-Württembergu zabilježile su stotine drugih intervencija zbog bacanja jaja, pirotehnike i sličnih nestašluka. Samo u Freiburgu zabilježeno je više od 200 takvih slučajeva, a u Gundelfingenu je jedan mladić lakše ozlijeđen prilikom bacanja petarde.

Ključne riječi
halloween droga noć vještica Stuttgart Njemačka

TR
tranica
16:54 01.11.2025.

Baš pravi način za odavanje počasti svim svetima i svojim pokojnima. Što reći...?!

