NOVI INCIDENT

Berlin: Dron uzrokovao kašnjenja i preusmjeravanja letova

Five years of BER - how things are going at the airport today
Jens Kalaene/DPA
VL
Autor
Mirna Puklin Vucelić/Hina
01.11.2025.
u 08:03

Zbog drona letovi za Basel, Oslo i Barcelonu nisu mogli poletjeti, dok je let iz Londona za Berlin preusmjeren na Hamburg

Dron viđen u blizini berlinske zračne luke u  petak navečer izazvao je kašnjenja i preusmjeravanja letova, priopćile su vlasti. Zbog drona letovi za Basel, Oslo i Barcelonu nisu mogli poletjeti, dok je let iz Londona za Berlin preusmjeren na Hamburg. Letovi iz Stockholma, Antalye i Helsinkija prema Berlinu također su preusmjereni.

Glasnogovornica policije kazala je da je svjedok uočio dron u blizini zračne luke Berlin Brandenburg,  a policajci u ophodnji naknadno ga također uočili. "Dron trenutno više ne leti“, kazala je  glasnogovornica brandenburške policije iz Potsdama. Dodala je i da nisu uspjeli locirati.

Incidenti s dronovima sve češće ometaju rad njemačkih zračnih luka. Početkom listopada je dron nepoznatog podrijetla nakratko zaustavio promet u Münchenu, drugoj najvećoj zračnoj luci u Njemačkoj.

Ključne riječi
zračna luka Berlin dron

