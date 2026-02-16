Zavjet šutnje u Kremlju i Groznom: Što se događa sa sinom čečenskog vođe, cure detalji

Sin čečenskog vođe Ramzana Kadirova, Adam Kadirov (18) ima ozbiljne zdravstvene probleme nakon prometne nesreće koja se dogodila u siječnju u Groznom. Prema izvješću oporbenog ruskog medija Novaya Gazeta Europa Adam je proveo gotovo tri tjedna u moskovskoj Botkinskoj bolnici. Izvori Novaya Gazeta Europa navode da je Adam hitno prebačen u Moskvu specijalnim letom Ministarstva za izvanredne situacije nakon nesreće 16. siječnja. U bolnici je podvrgnut operaciji, a liječnici su mu propisali strogu šestomjesečnu dijetu koja isključuje masno meso, začinjenu i slanu hranu. Zbog frakture čeljusti nije mogao jesti čvrstu hranu, što je dovelo do značajnog gubitka težine Najozbiljnija komplikacija, prema izvorima, je oštećenje vidnog živca: "Još nije jasno kakve će biti posljedice ove traume, postoji opasnost da ostane slijep na jedno oko", rekao je izvor za novine, prenosi njemački Bild.

Nesreća se dogodila pri velikoj brzini, a Adam je navodno izgubio kontrolu nad vozilom i udario u zaštitnu ogradu, što je izazvalo lančani sudar u koloni. Prema neovisnim izvorima, jedna osoba je poginula, a više od 20 osoba, je ozlijeđeno. Troje njegovih tjelohranitelja koji su bili u vozilu s njim nestali su iz javnog života nakon incidenta, što dodatno potiče spekulacije.

Ramzan Kadirov odbacio je izvješća kao lažne vijesti, objavivši kratki video sa sinom na Telegramu. Na snimci Adam stoji uspravno, ali vidno mršaviji i slabiji. Njegov otac optužio je da je za sve kriva umjetna inteligencija te je najavio pojačanu borbu protiv lažnih vijesti u Čečeniji. Međutim, oporbeni mediji ističu da video ne opovrgava ozljede, već ih čak potvrđuje promjenom izgleda.

Slučaj je politički izuzetno osjetljiv jer se Adam Kadirov smatra najvjerojatnijim nasljednikom oca. Adam Kadirov je 2023. dospio je u središte pozornosti nakon što se pojavila snimka na kojoj tuče nenaoružanog zatvorenika. Umjesto kritika, dobio je medalje i počasne titule od oca. U travnju 2025. imenovan je tajnikom Vijeća sigurnosti Čečenije, a kasnije i na druge ključne pozicije, što se tumači kao priprema za prijenos moći.

Ramzan Kadirov, lojalni saveznik Vladimira Putina, vlada Čečenijom s privatnom vojskom, posebnim statusom i brutalnim gušenjem oporbe. Kremlj tolerira taj sustav zbog stabilnosti na Kavkazu, ali konačnu odluku o nasljedniku donosi Moskva, a ne Grozni. Što se tiče Adamovog zdravstvenog stanja zasad nema službene potvrde niti iz Čečenije niti iz Kremlja.