Italija će sudjelovati na sastanku Trumpova Vijeća za mir kao promatrač, najavila Meloni

Italija će na prvom sastanku Vijeća za mir američkog predsjednika Donalda Trumpa sudjelovati u svojstvu promatrača, objavila je u subotu talijanska premijerka Giorgia Meloni, pozivajući se na ustavne odredbe koje onemogućuju Rimu da postane punopravni član.

Meloni je ovu odluku priopćila tijekom posjeta Etiopiji, gdje sudjeluje na summitu Afričke unije u Addis Abebi. Italija je poziv primila u petak za sastanak zakazan 19. veljače u Washingtonu. „Pozvani smo kao promatračka zemlja, što smatramo dobrim rješenjem s obzirom na jasno izraženi problem ustavne usklađenosti s članstvom u Vijeću za mir”, izjavila je Meloni za novinare.

Talijanski Ustav dopušta sudjelovanje u međunarodnim organizacijama isključivo na ravnopravnoj osnovi s drugim državama, što je, prema Meloni, u nesuglasju s ustrojem Vijeća koje Trumpu dodjeljuje široke izvršne ovlasti. Premijerka je dodala kako Italija još nije odlučila koja će razina predstavništva nazočiti sastanku u Washingtonu.

U međuvremenu, Trump je u nedjelju objavio kako su države članice obećale više od pet milijardi dolara za humanitarnu pomoć i obnovu Gaze. Američki predsjednik je istaknuo kako će sastanak također obuhvatiti dogovore o međunarodnoj stabilizacijskoj snazi. Prema američkim izvorima, na prvom formalnom zasjedanju Vijeća za mir očekuje se sudjelovanje najmanje 20 zemalja. Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sa'ar zastupat će Izrael na zahtjev premijera Benjamina Netanyahua, priopćili su izraelski dužnosnici u subotu.

Rumunjska će također biti zastupljena, a predsjednik Nicușor Dan sudjelovat će kao promatrač, potvrdio je Dan u objavi na X-u. Cipar je u subotu službeno potvrdio da će također sudjelovati u svojstvu promatrača. Mađarska i Bugarska jedine su članice Europske unije koje se pridružuju Vijeću kao punopravne članice, piše Euronews.

S druge strane, čelnica oporbenog Demokratskog stranke (PD) Elly Schlein optužila je Meloni za političku poslušnost Trumpu. Prema Schlein, pridruživanje nadnacionalnom tijelu bez ravnopravnog statusa „znači pokušaj zaobilaženja našeg ustava, koji se pokazuje sve relevantnijim instrumentom za zaštitu nacionalnog interesa i građana”. Zastupnik Angelo Bonelli iz Saveza zeleno-lijevih (AVS) i sugovornik za Europa Verde ustvrdio je kako je „Meloni pretvorila Italiju u politički protektorat Donalda Trumpa”.

Pokret Pet zvijezda (M5S) zatražio je hitno informativno izvješće o ulozi Italije u Vijeću za mir. Stefano Patuanelli, vođa senatske skupine pokreta, rekao je kako je „potreban parlamentarni, transparentan i formalan postupak”.

Meloni se također ogradio od kritika njemačkog kancelara Friedricha Merza na Trumpov pokret MAGA (Make America Great Again), koji je Merz ocijenio ne-europskim, tijekom Münchenske sigurnosne konferencije. „Riječ je o političkim procjenama, iako legitimnim”, rekla je Meloni u intervjuu za Corriere della Sera. „Svaki čelnik ih iznosi kako smatra prikladnim, no to nije pitanje Europske unije, već procjene koje pripadaju strankama.”

Premijerka je dodala kako bi Europa trebala raditi „na većoj integraciji između Europe i SAD-a” i „naglasiti ono što nas povezuje, a ne ono što nas može razdvajati”. Trump je Vijeće za mir pokrenuo u siječnju na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu. Tijelo je izvorno zamišljeno za nadzor obnove Gaze, no Trump je sugerirao širenje njegovih ovlasti na rješavanje sukoba širom svijeta.