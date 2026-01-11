Ukrajinski obavještajci tvrde da su Kadirovu otkazali bubrezi: Kremlj traži nasljednika?

Zdravstveno stanje Ramzana Kadirova, kontroverznog vođe Čečenije i bliskog saveznika ruskog predsjednika Vladimira Putina, naglo se pogoršalo zbog navodnog potpunog otkazivanja bubrega, prenose ukrajinski mediji pozivajući se na izvore u Glavnoj obavještajnoj upravi (HUR) ukrajinskog Ministarstva obrane. Prema informacijama objavljenim na portalima poput Ukrinforma, Kyiv Posta, Ukrainske Pravde, Kadirov je na dijalizi u svojoj privatnoj bolnici u Čečeniji. Liječnici navodno ne daju nikakve prognoze oporavka, a oko njega su se okupili članovi obiteljskog klana, uključujući one iz inozemstva. Zbog kritičnog stanja čečenskog vođe, u Kremlju se intenziviralo traženje potencijalnog nasljednika. Među najizglednijim kandidatima spominju se premijer Čečenije Magomed Daudov, zapovjednik jedinice Akhmat Apti Alaudinov te Kadirovljev najstariji sin Akhmat Kadirov, kojeg je nedavno imenovao vršiteljem dužnosti zamjenika šefa republičke vlade, uz zadržavanje pozicije ministra sporta.

Kadirov, koji vlada Čečenijom gotovo dva desetljeća, optuživan je za rašireni nepotizam, uključujući imenovanje maloljetne djece na visoke dužnosti. Primjerice, njegov sin Adam, tada tinejdžer, postao je šef sigurnosne službe nakon što je javno pretukao zatvorenika. Spekulacije o Kadirovljevom zdravlju kruže godinama. Raniji izvještaji, poput onih iz Novaya Gazeta Europe, govore o nekrozi gušterače dijagnosticiranoj još 2019., što može dovesti do komplikacija s bubrezima i plućima. Nedavno je Kadirov bio hitno hospitaliziran u Moskvi krajem prosinca 2025., ali se vratio u Čečeniju bez javnih nastupa.

Ruske vlasti i Kadirovljev ured nisu službeno komentirali najnovije tvrdnje, koje dolaze iz ukrajinskih obavještajnih izvora.