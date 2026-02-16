Naši Portali
ŠIROKI BRIJEG

Oštar prosvjed izraelske veleposlanice u BiH zbog uzvika na Thompsonovom koncertu: ‘Šokantno, ovo se mora iskorijeniti‘

ARHIVA - 27.10.1966. ro?en pjeva? Marko Perkovi? Thompson
Petar Glebov/24sata
VL
Autor
Ranko Mavrak/Hina
16.02.2026.
u 10:18

Osudama ikonografije koja je pratila Thompsonove koncerte u Širokom Brijegu pridružio se i predsjednik židovskog karitativnog društva La Benevolencija iz Sarajeva Vladimir Andrle, istaknuvši kako su glavna obilježja koncerata bili ustaško skandiranje

Veleposlanica Izraela u Bosni i Hercegovini oštro je prosvjedovala zbog organiziranja koncerata Marka Perkovića Thompsona u Širokom Brijegu prošlog tjedna, ocijenivši kako su ti događaji poslužili za širenje mržnje i veličanje neprihvatljive ideologije nacizma. U objavi na društvenoj mreži X veleposlanica Galit Peleg opisala je "šokantnim" prizore iz dvorane Pecara u Širokom Brijegu gdje je Marko Perković održao dva koncerta 13. i 14. veljače.

Dvorana je oba dana bila prepuna, a koncerte je obilježila prepoznatljiva koreografija koja je uključivala izvedbu pjesme "Bojne Čavoglave" što je publika pratila ustaškim pokličima "Za dom spremni" te dizanjem desne ruke u zrak što je zabilježeno na brojnim snimkama koje su potom postavljene na društvenim mrežama. Za veleposlanicu Izraela to su jasni dokazi kako su se s tih koncerata poslale neprihvatljive poruke i da se to ne smije tolerirati.

"Šokantni prizori mladih ljudi u Širokom Brijegu koji slave uz nacističke pozdrave. Ovakvi izljevi mržnje moraju se iskorijeniti", napisala je Peleg. Vlasti u BiH pozvala je da na takve pojave odlučno reagiraju i poduzmu konkretne mjere te sankcioniraju odgovorne. "Očekujem od vlasti Bosne i Hercegovine da se odlučno pozabave ovim incidentom i osiguraju odgovornost", poruka je izraelske veleposlanice.

Osudama ikonografije koja je pratila Thompsonove koncerte u Širokom Brijegu pridružio se i predsjednik židovskog karitativnog društva La Benevolencija iz Sarajeva Vladimir Andrle, istaknuvši kako su glavna obilježja koncerata bili ustaško skandiranje i nacistički pozdravi. "Relativizacija zla ne jača identitet. Uništava društva i vrijeđa sjećanje na žrtve. Suočavanje s prošlošću je najmanje što civilizirano društvo može učiniti. Učinimo to za Bosnu i Hercegovinu", poruka je koju je Andrle objavio na X-u.

VA
VanjaPlank
10:24 16.02.2026.

Šta kaže veleposlanica zajedno sa Goldštajnima i Korenima te raznim Pusičima na 60.000 pobijenih civila u Gazi te milijarde raseljenih ??? Nisam čuo kmečanje

Avatar Igre_gladi
Igre_gladi
10:33 16.02.2026.

Izrael ima najmanje prava prigovarati nekome za fašizaciju društva.

RU
RuA
10:42 16.02.2026.

Možemovci su sad rasrtgani između mržnje prema Izraelu koji im je rasturio Hamas i mržnje prema najvećoj budnici domovinskog rata.

