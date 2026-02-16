Naši Portali
ANALIZA SIGURNOSNE KONFERENCIJE

'Ispravno je da 350 milijuna Amerikanaca ne želi čuvati 500 milijuna Europljana'

Autori: Antonio Mandir, Hassan Haidar Diab
16.02.2026.
u 12:24

Mnogi su na Münchenskoj sigurnosnoj konferenciji s olakšanjem pozdravili govor američkog državnog tajnika Marca Rubija, ali...

Europski čelnici, uključujući hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, pozdravili su govor američkog državnog tajnika Marca Rubija na sigurnosnoj konferenciji, koja je jučer nakon tri dana završena u Münchenu. Rubio je Europljane uvjerio da će im Amerika ostati saveznik i prijatelj, nakon godine dana narušenih transatlantskih odnosa pod predsjednikom Donaldom Trumpom.

Rubijeve izjave u potpunoj su suprotnosti s prošlogodišnjim govorom američkog potpredsjednika JD Vancea koji je rekao da su gušenje slobode govora i popuštanje masovnim migracijama u nekim europskim državama veća prijetnja za Europu od Rusije.

Ključne riječi
EU SAD München JD Vance Marco Rubio

Komentara 1


Avatar Navrdeda
Navrdeda
12:28 16.02.2026.

Čudno? Zašto ne finasiraju u EU kao pre nekih 100 godina Nemačku . Pa onda finansiraju i drugu stranu. Pa da se EU sukobi sa drugom stranom., A oni kasnije ubiraju kajmak.e ubiraju kajmak.

