'Ispravno je da 350 milijuna Amerikanaca ne želi čuvati 500 milijuna Europljana'

Europski čelnici, uključujući hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, pozdravili su govor američkog državnog tajnika Marca Rubija na sigurnosnoj konferenciji, koja je jučer nakon tri dana završena u Münchenu. Rubio je Europljane uvjerio da će im Amerika ostati saveznik i prijatelj, nakon godine dana narušenih transatlantskih odnosa pod predsjednikom Donaldom Trumpom.



Rubijeve izjave u potpunoj su suprotnosti s prošlogodišnjim govorom američkog potpredsjednika JD Vancea koji je rekao da su gušenje slobode govora i popuštanje masovnim migracijama u nekim europskim državama veća prijetnja za Europu od Rusije.