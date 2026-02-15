Mladić koji se bori za Ukrajinu: 'Nisam osjetio ništa nakon prvog ubojstva. Kao da sam se zaletio igračkom u nekoga'

"Ubijanje postaje druga priroda", istaknuo je 21-godišnji Strig, operater drona koji, kao i mnogi njegovi vršnjaci, u Ukrajini ima zadaću eliminirati ruske protivnike. Naime, brojni ukrajinski operateri dronova mahom su pripadnici generacije Z. Nakon što je novi ukrajinski ministar obrane, Mihajlo Fedorov, početkom godine kazao kako je cilj ubiti 50.000 Rusa mjesečno, to je postalo sastavnim dijelom njihove strategije. Povećanjem broja žrtava na 50.000 mjesečno, Ukrajina se nada da će uzrokovati teže političke i ekonomske posljedice ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, možda ga prisiljavajući na nepopularnu opsežnu mobilizaciju. Prema zapadnim procjenama, Rusija sada trpi između 30.000 i 35.000 žrtava mjesečno. Dronovi su se pokazali najučinkovitijim sustavom ubijanja duž cijele fronte, uzrokujući do 88 posto žrtava na obje strane. No, s obzirom na to, teret ubijanja pao je na novu generaciju pilota i zapovjednika.

"Ako voliš igrice, ako voliš PlayStation i želiš se boriti, onda imaš vještine da postaneš ratnik specijaliziran za dronove", rekao je poručnik Jurij Butusov, zapovjednik specijaliziranog voda u kojem služe Strig i drugi dobrovoljci. "Prije je sukob bio pitanje fizičke snage i izdržljivosti, ali sada je riječ o dinamičnim ljudima s motiviranim mentalitetom. 20-godišnji pilot s pravim vještinama može ubiti više ljudi nego snajperist s 20 godina iskustva", kazao je Butusov, piše The Times.

Dronovi su postali ključno oružje u ratu, duž cijele fronte, a to je dovelo do toga i da su njihovi operateri postali mete. "Da bismo svoj posao obavljali učinkovito, moramo ubijati njihove pilote dronova. Ubijanje pilota Ruse jako skupo košta. Obuka novog pilota je skupa i dugotrajna. Također gađamo njihova vozila i logistiku. Ako pogodimo njihovu opremu, to ih može vratiti deset dana unatrag. Ali glavni nam je cilj ubijanje njihovih pilota. A učiniti to učinkovito je umjetnost", kaže Butusov. Operateri dronova u Ukrajini danas ubijaju jedni druge nakon intenzivne ranije analize koja ponekad traje danima. Naime, svaki pokušava identificirati položaje i lansirne točke drugoga.

Godine 2024., Rusi su formirali Rubikon, elitnu jedinicu specijaliziranu za uništavanje ukrajinskih logističkih linija i operatera dronova. Jedinica je bila izuzetno učinkovita u prvoj godini djelovanja, a djelovala je u rasponu od 10 do 40 kilometara iza fronte, u zoni poznatoj kao "operativna dubina“. Sada Ukrajinski nastoje oponašati tu taktiku te nadmašiti rane uspjehe Rubikona.

Ukrajinci se u velikoj mjeri oslanjaju na sustav Delta, digitalni program za mapiranje. Delta kombinira podatke u stvarnom vremenu prikupljene iz satelitskih snimaka, radara, izviđanja dronovima, jedinica na prvoj crti i drugih izvora. Korisnici mogu identificirati ruske položaje ili pratiti ukrajinske snage s potpunom operativnom slikom bojišta. Ipak, lociranje ruskih pilota dronova, skrivenih u bunkerima i šumama, zahtijeva daljnju analizu. Kad ih pronađu, misije postaju dodatno komplicirane.

Butusovljeva jedinica, formirana u kolovozu prošle godine, privukla je širok spektar ukrajinskog i stranog talenta u svoje redove. Strani dobrovoljci, uključujući Kolumbijce i Brazilce, čine gotovo deset posto ukupne snage. Vod tipično koristi više dronova po misiji kako bi ubio ruskog pilota. Neki dronovi raznose mreže, dok se drugi koriste kao bombarderi za gađanje ruskih protudronskih jedinica. Letjeti 15-kilogramskim dronom kroz šumu, između stabala, pronaći rupu u mreži, a zatim uletjeti u bunker ruskog pilota zahtijeva izuzetnu vještinu.

"To zahtijeva ekstremnu vještinu letenja", rekao je Parus, Butusovljev operativni časnik. Još jedan mladić, 25-godišnji australski operater, prisjetio se: "Nisam osjetio ništa nakon prvog ubojstva. Obavio sam posao. Skinuo sam Rusa s bojišta i pretvorio ga u gnojivo. Osjećaj je bio kao da sam se zaletio igračkom u nekoga.“