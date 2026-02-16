Naši Portali
OGLASILI SE O DABRI

Antifašistička liga RH: 'Normalizacija ustaštva uzela je maha'

Zagreb: Nakon izlaganja zastupničkih stajališta Sabor raspravlja o izmjenama Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
16.02.2026.
u 12:41

"Pri tome se dominantna stranka desnice, HDZ, ponaša kalkulantski, krivo procjenjujući da može 'upiti' ekstremizam i njegove glasače, a da i sama ne postane ekstremna", piše u priopćenju

Na jučerašnju objavu Josipa Dabre  odreagirala je i Zoran Pusić iz Antifašističke lige RH. "Jučerašnju nedjelju obilježila je Facebook objava saborskog zastupnika Josipa Dabre u kojoj pjeva o Paveliću kao 'vođi svih Hrvata'. Na kraju, očito po Dabrinom mišljenju kao 'dobar štos', posvećuje otpjevani stih neoustaške pjesme 'Miloradu'. Kad su uslijedile, uglavnom, negativne reakcije, Dabro šalje poruku da će on 'na svom šoru pjevati što mu se pjeva', dodajući, 'poslije boljeg razmišljanja', nesuvislu papazjaniju u kojoj je udrobio kokardu popa Đujića, Miloradove knjige, Porfirija, Madrid, 'našu staru pjesmu i liberale koji pate'", piše u priopćenju. 

Iz Antifašističke lige postavljaju pitanje da: "ako Dabro 'na svom šoru' veliča Pavelića i ustaštvo zašto to objavljuje, urbi et orbi, na  Facebooku? Jedino kao potvrdu da se izjavama kojih bi se iole razuman i moralan čovjek trebao sramiti, budale i otvoreni promotori fašizma ponose."  "Hrvatskoj javnosti ne treba nikakav 'ključ' da je u Dabrinoj poruci 'Milorad' Milorad Pupovac, a da je sama poruka upućena 'Miloradu', ozbiljna i odvratna prijetnja Srbima u Hrvatskoj. Da pjevanje o Paveliću kao 'vođi svih Hrvata' spada u istu kategoriju kao nesankcionirano uzvikivanje 'Za dom spremni' u Hrvatskom saboru i da su to degutantne uvrede za svakog normalnog građanina Hrvatske. I da su reakcije iz DP-a – 'Treba se baviti bitnijim temama. Treba se baviti budućnošću, a ne prošlošću.'- zabrinjavajući pokazatelji stanja u hrvatskom društvu", stoji u priopćenju. 

Iz Antifašističke lige ističu da je "normalizacija ustaštva" u zadnjih godinu uzelo maha te da to nije "bavljenje prošlošću" nego "izraz zabrinutosti za sadašnjost i budućnost". "Ne radi se tu o „ustašama i partizanima“ od prije više od 80 godina nego o stavovima karakterističnim za početke fašizma koje ekstremno desne stranke uspješno nameću dijelu mladih ljudi kao radikalni oblik domoljublja. Pri tome se dominantna stranka desnice, HDZ, ponaša kalkulantski, krivo procjenjujući da može „upiti“ ekstremizam i njegove glasače, a da i sama ne postane ekstremna. Sve je više pokazatelja da bi se ta „mudra“ politika sadašnje Vlade mogla pokazati kao kukavičluk i nespremnost da se brane temeljne vrijednosti demokratskog društva, kao neodgovornost prema budućnosti hrvatskog društva i Hrvatske kao države", kaže Zoran Pusić, predsjednik AFL-a RH. 
Ključne riječi
Milorad Pupovac Antifašistička liga RH Josip Dabro

Komentara 4

Pogledaj Sve
PO
porezni.obveznik
12:55 16.02.2026.

Pa dobro, dokle ce nas vise ljevica terorizirati? Dokad cemo im dopustati da nazivaju ljude ustasama samo zato sto vicu ZDS, "ajmo, ustase", dizu desnu ruku u zrak i pjevaju ode Anti Pavelicu?

Avatar Čavoglavi
Čavoglavi
12:54 16.02.2026.

Pusiću bolje komentiraj antifašističke masovne zločine i jame gdje su zakopavali još žive ljude samo zato što ne misle kao i oni. I danas radite isto ali niste više u smrdoslaviji pa možete samo lajati iz nemoći.

NI
nikba963
12:46 16.02.2026.

A šta kaže Dalija? He, he

