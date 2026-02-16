Antifašistička liga RH: 'Normalizacija ustaštva uzela je maha'

Na jučerašnju objavu Josipa Dabre odreagirala je i Zoran Pusić iz Antifašističke lige RH. "Jučerašnju nedjelju obilježila je Facebook objava saborskog zastupnika Josipa Dabre u kojoj pjeva o Paveliću kao 'vođi svih Hrvata'. Na kraju, očito po Dabrinom mišljenju kao 'dobar štos', posvećuje otpjevani stih neoustaške pjesme 'Miloradu'. Kad su uslijedile, uglavnom, negativne reakcije, Dabro šalje poruku da će on 'na svom šoru pjevati što mu se pjeva', dodajući, 'poslije boljeg razmišljanja', nesuvislu papazjaniju u kojoj je udrobio kokardu popa Đujića, Miloradove knjige, Porfirija, Madrid, 'našu staru pjesmu i liberale koji pate'", piše u priopćenju.

Iz Antifašističke lige postavljaju pitanje da: "ako Dabro 'na svom šoru' veliča Pavelića i ustaštvo zašto to objavljuje, urbi et orbi, na Facebooku? Jedino kao potvrdu da se izjavama kojih bi se iole razuman i moralan čovjek trebao sramiti, budale i otvoreni promotori fašizma ponose." "Hrvatskoj javnosti ne treba nikakav 'ključ' da je u Dabrinoj poruci 'Milorad' Milorad Pupovac, a da je sama poruka upućena 'Miloradu', ozbiljna i odvratna prijetnja Srbima u Hrvatskoj. Da pjevanje o Paveliću kao 'vođi svih Hrvata' spada u istu kategoriju kao nesankcionirano uzvikivanje 'Za dom spremni' u Hrvatskom saboru i da su to degutantne uvrede za svakog normalnog građanina Hrvatske. I da su reakcije iz DP-a – 'Treba se baviti bitnijim temama. Treba se baviti budućnošću, a ne prošlošću.'- zabrinjavajući pokazatelji stanja u hrvatskom društvu", stoji u priopćenju.

Iz Antifašističke lige ističu da je "normalizacija ustaštva" u zadnjih godinu uzelo maha te da to nije "bavljenje prošlošću" nego "izraz zabrinutosti za sadašnjost i budućnost". "Ne radi se tu o „ustašama i partizanima“ od prije više od 80 godina nego o stavovima karakterističnim za početke fašizma koje ekstremno desne stranke uspješno nameću dijelu mladih ljudi kao radikalni oblik domoljublja. Pri tome se dominantna stranka desnice, HDZ, ponaša kalkulantski, krivo procjenjujući da može „upiti“ ekstremizam i njegove glasače, a da i sama ne postane ekstremna. Sve je više pokazatelja da bi se ta „mudra“ politika sadašnje Vlade mogla pokazati kao kukavičluk i nespremnost da se brane temeljne vrijednosti demokratskog društva, kao neodgovornost prema budućnosti hrvatskog društva i Hrvatske kao države", kaže Zoran Pusić, predsjednik AFL-a RH.