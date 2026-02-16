FOTO Tuga u Sarajevu: Dirljiva poruka ispisana nakon tragedije, građani izašli na ulice
Tužna poruka ispisana je na tramvajskoj stanici u Sarajevu gdje je preminuo Erdoan Morankić, 23-godišnji student i umjetnik. Podsjetimo, on je poginuo u četvrtak, 12. veljače, kada je tramvaj iskočio iz tračnica te se zabio u stajalište. Mladić je u nedjelju pokopan u rodnom Brčkom, a ispratile su ga stotine građana.
"Eto me na kavu, čekam tramvaj", ispisano je crvenim slovima na stanici gdje se tragedija dogodila. Natpis je nastao dok su stotine prosvjednika u Sarajevu iskazivale potporu stradalima te inzistirale na odgovornosti za nesreću. Naizgled jednostavna poruka prerasla je u simbol prekinute mladosti.
Kako navodi Klix.ba, vozaču tramvaja Adnanu Kasapoviću nije određen pritvor, a Nihad Uk, predsjednik vlade Sarajevske županije, nakon tragedije je podnio ostavku. No, mnogi građani - mahom učenici i studenti - i danas su izašli na ulice.