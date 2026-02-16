FOTO Tuga u Sarajevu: Dirljiva poruka ispisana nakon tragedije, građani izašli na ulice

Tužna poruka ispisana je na tramvajskoj stanici u Sarajevu gdje je preminuo Erdoan Morankić, 23-godišnji student i umjetnik. Podsjetimo, on je poginuo u četvrtak, 12. veljače, kada je tramvaj iskočio iz tračnica te se zabio u stajalište. Mladić je u nedjelju pokopan u rodnom Brčkom, a ispratile su ga stotine građana.
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
"Eto me na kavu, čekam tramvaj", ispisano je crvenim slovima na stanici gdje se tragedija dogodila. Natpis je nastao dok su stotine prosvjednika u Sarajevu iskazivale potporu stradalima te inzistirale na odgovornosti za nesreću. Naizgled jednostavna poruka prerasla je u simbol prekinute mladosti. 
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
U nesreći je teško ozlijeđena 17-godišnja učenica Ella. Ona je, također, bila na stajalištu kada se nesreća dogodila. Prebačena je u bolnicu te joj je amputirana noga. 
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Liječnici su djevojku probudili iz inducirane kome, no njezino je stanje, prema posljednjim informacijama, i dalje vrlo ozbiljno te zahtijeva daljnje liječenje. 
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Kako navodi Klix.ba, vozaču tramvaja Adnanu Kasapoviću nije određen pritvor, a Nihad Uk, predsjednik vlade Sarajevske županije, nakon tragedije je podnio ostavku. No, mnogi građani - mahom učenici i studenti - i danas su izašli na ulice.
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Prosvjedi, naime, traju već četvrti dan zaredom. "Majke ne bi trebale učiti kako paliti svijeću za svoje dijete", stoji na jednom od plakata na prosvjedu. 
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
