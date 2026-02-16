Naši Portali
NEĆE RADITI VOJNI SAVEZ

VIDEO Poslušajte Vučićevo obraćanje, spomenuo je 1995. godinu: 'Sada se nećemo naći u čudu'

Vučić
Reeuters/PIXSELL
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
16.02.2026.
u 10:52

Mi nemamo vojni savez ni sa kim. Mi smo vojno neutralna zemlja, kazao je Vučić

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić poručio je iz Münchena, gdje je bio na sigurnosnoj konferenciji da je za Srbiju važno da sačuva mir i stabilnost. "Vidim da su se ovdje sreli Plenković i Kurti. Vidim da su se sreli trojica ministra obrane. Baš lijepo. Oni nam žele nacrtati ono što rade pošto su snažni i jaki. Ja im čestitam na toj moći i snazi. Uspjeli su ako im je cilj bio da nas zabrinu. Jako su nas zabrinuli i u skladu s tim poduzet ćemo korake", kazao je Vučić. 

"Mi nemamo vojni savez ni sa kim. Mi smo vojno neutralna zemlja. Mi imamo vojno tehničku suradnju sa 101, 102 zemlje svijeta
Vojni savez je savez koji se sklapa za rat ili obranu određenih teritorija. Zahvalan sam im što nam pokazuju i Plenković i Kurti i ostali da brinemo o tome. Neki ljudi bi pomislili da nema razloga za brigu, a ja uvijek volim više brinuti nego manje, pa makar se to pokazalo uzaludnim i nevažnim. Ne želim dopustiti da budemo iznenađeni, kao što smo prešutjeli savez Hrvata i Bošnjaka, praveći se da ne vidimo ništa iako su time upravljali Amerikanci 1995. godine. Sada se nećemo naći u čudu, dobro su nas iznenadili", kazao je. Kazao je da Srbija neće raditi vojni savez, ali će biti dovoljno snažni da ih odvrate. 

Vučić je rekao da se vidio s hrvatskim premijerom Plenkovićem, "ali ne bilateralno", tako da ga nije pitao o ovom savezu jer je bilo prisutno 20 ljudi kada se pričalo o Ukrajini, Rusiji, Europi.

Ključne riječi
vojni savez Srbija Aleksandar Vučić

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar Matija22
Matija22
10:58 16.02.2026.

Tko bi sa tobom u vojni savez i tko bi htio tu tvoju jadnu državu, jako si bitan svijetu kao i tvoja raspala država.

US
Usora110
10:56 16.02.2026.

malo smušen govor, u glini je bio puno jasniji

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

