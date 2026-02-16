VIDEO Poslušajte Vučićevo obraćanje, spomenuo je 1995. godinu: 'Sada se nećemo naći u čudu'

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić poručio je iz Münchena, gdje je bio na sigurnosnoj konferenciji da je za Srbiju važno da sačuva mir i stabilnost. "Vidim da su se ovdje sreli Plenković i Kurti. Vidim da su se sreli trojica ministra obrane. Baš lijepo. Oni nam žele nacrtati ono što rade pošto su snažni i jaki. Ja im čestitam na toj moći i snazi. Uspjeli su ako im je cilj bio da nas zabrinu. Jako su nas zabrinuli i u skladu s tim poduzet ćemo korake", kazao je Vučić.

"Mi nemamo vojni savez ni sa kim. Mi smo vojno neutralna zemlja. Mi imamo vojno tehničku suradnju sa 101, 102 zemlje svijeta

Vojni savez je savez koji se sklapa za rat ili obranu određenih teritorija. Zahvalan sam im što nam pokazuju i Plenković i Kurti i ostali da brinemo o tome. Neki ljudi bi pomislili da nema razloga za brigu, a ja uvijek volim više brinuti nego manje, pa makar se to pokazalo uzaludnim i nevažnim. Ne želim dopustiti da budemo iznenađeni, kao što smo prešutjeli savez Hrvata i Bošnjaka, praveći se da ne vidimo ništa iako su time upravljali Amerikanci 1995. godine. Sada se nećemo naći u čudu, dobro su nas iznenadili", kazao je. Kazao je da Srbija neće raditi vojni savez, ali će biti dovoljno snažni da ih odvrate.

Vučić je rekao da se vidio s hrvatskim premijerom Plenkovićem, "ali ne bilateralno", tako da ga nije pitao o ovom savezu jer je bilo prisutno 20 ljudi kada se pričalo o Ukrajini, Rusiji, Europi.