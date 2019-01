Šešelj se ipak susreo s nasmiješenim Putinom: 'Rekao je da zna sve o meni'

Kad je osuđeni ratni zločinac Vojislav Šešelj rekao da se susreo s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom prilikom njegovog posjeta Beogradu, nisu baš svi vjerovali da se susret dogodio. Šešeljeva stranka sada je tvitnula fotografije koje Šešeljevu priču ipak potvrđuju.

Na fotografijama se između ostalog može vidjeti kako se Šešelj rukuje s nasmiješenim Putinom.

Susret se dogodio u hramu Svetog Save. Šešelj je rekao da ga je Putin prepoznao i osmjehnuo mu se.

- Ja sam u Hramu bio skriven u nekom špajzu punih pet sati i tu sam čekao da Putin dođe. U toj prostoriji se kontroliraju ventilacijski uređaji i još je neka oprema uskladištena. Sjedio sam na neudobnoj stolici i jedva sam živ ostao. U nekim trenucima sam pomišljao i da odustanem, ali problem je bio što ja odatle nisam mogao izaći. Bilo je puno naše policije ispred - BIA, SAJ, Žandarmerija, ali još više ruskih agenata naoružanih do zuba. Računao sam, možda bi me ovi naši prepoznali, pa ne bi odmah pucali, možda bi me samo vezali, ali ovi ruski me ne znaju... Sjedio sam tu gdje sam, a za tih pet sati nisam mogao ni do toaleta da odem, dehidrirao sam, promukao, izgubio glas načisto... - otkrio je Šešelj za Alo.

- Kada sam shvatio da je on tu, odmah sam izašao. Stao sam ispred njega i počeo govoriti, a njegova prevoditeljica je odmah reagirala. Bio sam toliko koncentriran da mi je svaka rečenica bila precizna, bez gramatičkih grešaka, kristalno jasna. Inače, u trenutku kada sam se pojavio, svi su bili zaprepašćeni. Putin me je prepoznao. Onda se srdačno nasmijao i pružio mi je ruku. Ja sam se predstavio, on je odmah rekao da zna tko sam i sve o meni, da zna za moju stranku. Rekao sam mu da smo mi protiv ulaska u EU, da smo za uniju s Rusijom, on je klimnuo glavnom u znak podržavanja takvog našeg stava. Rekao je onda da zna za moje robijanje u Hagu - rekao je Šešelj, dodajući da se u tom trenutku u razgovoru umiješao Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije i nekadašnji Šešeljev suradnik.

- On je rekao: „Pa, Vojo, za tebe svi u Rusiji znaju, ne moraš objašnjavati tko si“. A patrijarh je bio toliko šokiran da sam mislio da će se onesvijestiti svake sekunde - završio je Šešelj.

