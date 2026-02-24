Naši Portali
LJUBAV NA POSLU

VIDEO Lijepe vijesti iz Virovitice: Danijel Jelenu zaposlio na radnom mjestu

Facebook screenshot
VL
Autor
Večernji.hr
24.02.2026.
u 12:12

Romantična gesta ubrzo je postala još posebnija kada je drugom rukom pokazao bijelu kutijicu u kojoj se nalazio zaručnički prsten

U moru svakodnevnih vijesti i teških tema, društvene mreže jučer je preplavila jedna topla i iskrena ljubavna priča iz Virovitice. Video zaruka Jelene i Danijela, koji su se zaručili na blagajni trgovine Pevex, izazvao je stotine pozitivnih komentara i čestitki. “Ne moraš je voditi na kraj svijeta da bi je zaprosio” i “Konačno nešto lijepo na Facebooku” samo su neke od poruka podrške koje su korisnici ostavljali ispod objave.

Prema navodima Informativnog centra Virovitica (ICV), sve je započelo sasvim neočekivano – na radnom mjestu. Danijel, zaposlenik iste poslovnice, prišao je blagajni s ružom u desnoj ruci. Romantična gesta ubrzo je postala još posebnija kada je drugom rukom pokazao bijelu kutijicu u kojoj se nalazio zaručnički prsten.

Iako javnost nije mogla čuti njihov razgovor jer je preko snimke montirana pjesma, emocije su bile i više nego jasne. Jelena je s osmijehom prihvatila prosidbu, a par je trenutak zapečatio kratkim poljupcem. Reakcije kolega i kupaca bile su ispunjene oduševljenjem i iznenađenjem, a mladom paru odmah su uputili iskrene čestitke. Ova jednostavna, ali dirljiva prosidba još jednom je pokazala da za velike životne trenutke nisu potrebni luksuz ni spektakl, već iskrena ljubav i hrabrost.

Ključne riječi
ljubav prosidba PEVEX

