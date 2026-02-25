Tajni jezik kojim bi se mogli služiti Uskokovi osumnjičenici - bečalo, đeđek, gljumpeš...

Na suđenje međimurskom županu Matiju Posavcu pojavili su se problemi s prijevodom. Sudski vještaci mučili su se sastaviti transkripte tajno snimljenih razgovora koje je Posavec vodio u svom uredu. Nije se na snimkama dobro čulo kada netko kaže "ve" (sada), a kada "ne" i slično. A valja priznati da je razlika velika.

Tko zna, možda će odsad osobe koje sumnjaju da su pod mjerom prisluškivanja pribjegavati kajkavskom, kako bi DORH-u i Uskoku otežali posao. Izdvojili smo neke riječi za koje vjerujemo da mnogi izvan sjevera zemlje nikad nisu čuli. Ni Google translate često ne pomaže...

baratuvati – nečime rukovati, na primjer

bant – briga

bekljati – mucati

bečalo – plačljivac

đeđek – čovjek niskog rasta

đenđavi – bezvoljan

ftek – u slast

gljumpeš – glupan

haklik – osjetljiv

hasnivi – koristan

kader – sposoban

nespačno – nespretno

posra – djevojčica

skozen – budan

sulica – strelica

svrž – grana

škuravi – izbirljiv

šutati – vrebati

venot – onuda

vihrasti – živahan

zablodeti – zalutati

žegetljivi – škakljiv

žofa – namrgođena žena

dovot – do ovog mjesta

drkati – trčati

đonjkati – udariti

dzaj – otraga

bašuriti – tajiti

gege - gaće