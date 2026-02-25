Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 109
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#IRAN
#LIGA PRVAKA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
IZGUBLJENI U PRIJEVODU

Tajni jezik kojim bi se mogli služiti Uskokovi osumnjičenici - bečalo, đeđek, gljumpeš...

USKOK
Jurica Galoić/Pixsell
Autor
Ivica Beti
25.02.2026.
u 12:58

Izdvojili smo neke riječi za koje vjerujemo da mnogi izvan sjevera zemlje nikad nisu čuli

Na suđenje međimurskom županu Matiju Posavcu pojavili su se problemi s prijevodom. Sudski vještaci mučili su se sastaviti transkripte tajno snimljenih razgovora koje je Posavec vodio u svom uredu. Nije se na snimkama dobro čulo kada netko kaže "ve" (sada), a kada "ne" i slično. A valja priznati da je razlika velika.

Tko zna, možda će odsad osobe koje sumnjaju da su pod mjerom prisluškivanja pribjegavati kajkavskom, kako bi DORH-u i Uskoku otežali posao. Izdvojili smo neke riječi za koje vjerujemo da mnogi izvan sjevera zemlje nikad nisu čuli. Ni Google translate često ne pomaže...

baratuvati – nečime rukovati, na primjer

bant – briga

bekljati – mucati

bečalo – plačljivac

đeđek – čovjek niskog rasta

đenđavi – bezvoljan

ftek – u slast

gljumpeš – glupan

haklik – osjetljiv

hasnivi – koristan

kader – sposoban

nespačno – nespretno

posra – djevojčica

skozen – budan

sulica – strelica

svrž – grana

škuravi – izbirljiv

šutati – vrebati

venot – onuda

vihrasti – živahan

zablodeti – zalutati

žegetljivi – škakljiv

žofa – namrgođena žena

nespačno – nespretmo

dovot – do ovog mjesta

drkati – trčati

đonjkati – udariti

dzaj – otraga

bašuriti – tajiti

gege - gaće
Orešković prozvala za 'ustašizaciju Hrvatske', Mlinarić Ćipe: Vi ste narikača i lažljivica!
Ključne riječi
Matija Posavec transkript suđenje rječnik Kajkavski

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!