Tajni jezik kojim bi se mogli služiti Uskokovi osumnjičenici - bečalo, đeđek, gljumpeš...

Na suđenje međimurskom županu Matiju Posavcu pojavili su se problemi s prijevodom. Sudski vještaci mučili su se sastaviti transkripte tajno snimljenih razgovora koje je Posavec vodio u svom uredu. Nije se na snimkama dobro čulo kada netko kaže "ve" (sada), a kada "ne" i slično. A valja priznati da je razlika velika.
Tko zna, možda će odsad osobe koje sumnjaju da su pod mjerom prisluškivanja pribjegavati kajkavskom, kako bi DORH-u i Uskoku otežali posao. Izdvojili smo neke riječi za koje vjerujemo da mnogi izvan sjevera zemlje nikad nisu čuli. Ni Google translate često ne pomaže...
baratuvati – nečime rukovati, na primjer
bant – briga
bekljati – mucati
bečalo – plačljivac
đeđek – čovjek niskog rasta
đenđavi – bezvoljan
ftek – u slast
gljumpeš – glupan
haklik – osjetljiv
hasnivi – koristan
kader – sposoban
nespačno – nespretno
posra – djevojčica
skozen – budan
sulica – strelica
svrž – grana
škuravi – izbirljiv
šutati – vrebati
venot – onuda
vihrasti – živahan
zablodeti – zalutati
žegetljivi – škakljiv
žofa – namrgođena žena
nespačno – nespretmo
dovot – do ovog mjesta
drkati – trčati
đonjkati – udariti
dzaj – otraga
bašuriti – tajiti
gege - gaćeOrešković prozvala za 'ustašizaciju Hrvatske', Mlinarić Ćipe: Vi ste narikača i lažljivica!