Stari melin u kojemu su uskrsnule purgerske divote od divljači

Ledena vinska rijetkost u bočicama

Kućni vinar “V starem melinu” obiteljski je prijatelj Hanzecovih Željko Žac Presečki. Kao što su Hanzecovi obnovitelji gradskih starina, tako je obitelj Presečki zaslužna za preporod zagorskog vinarstva. Još će uvijek mnogim vinoljupcima na spomen vina iz Zagorja prva asocijacija biti kiseliš, no vremena se, srećom, mijenjaju, pa pojedine butelje iz vinarija Bodren ili Petrač dobivaju odličja čak i na takvim svjetskim smotrama kao što je Decanter. Željko uglavnom ne šalje svoje butelje na međunarodna ocjenjivanja, važnije mu je da ga hvale domaći znalci. On se pak potrudio da ponudi vinsku priču u širokom rasponu od svježih bijelih sve do ledene berbe. Sada se može pohvaliti da u svojoj kolekciji ima rijetkost, ledenu berbu cabernet sauvignona. Posljednji put priroda mu je bila naklonjena 2009. Prosinac je te godine bio takav da mu je po svemu pristajao naziv ciča zima. Uoči Badnjaka živa se spustila do –22 °C, dobro se sjeća Željko. Bio je još mrak kada je krenuo u vinograd i počeo brati grozdove okovane ledom, ali zato boba prepunih šećera. To blago Presečki je pohranio, razumije se, u bočice od dva decilitra. Uz tu blagodat koja se pomno istače u najmanje vinske čašice Hanzecovi služe domaći štrudl, savijaču od jabuka uz kremu od vanilije.