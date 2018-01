Selfie s vagona zavio obitelj u crno: Našeg Patrika više nema

“Moram ti nešto reći, ali prvo sjedni, ako već ne sjediš. Našeg Patrika više nema, poginuo je jučer navečer...”, bile su prve riječi koje je baka tragično preminulog Patrika T. (15) kroz suze u utorak ujutro preko telefona izgovorila svojoj dugogodišnjoj prijateljici i prvoj susjedi Nadi.

Treba educirati mlade

– Zacrnilo mi se pred očima, telefon mi je ispao iz ruku, imala sam osjećaj da se razbio na tisuću komadića, tog trenutka uopće nisam bila svjesna gdje sam. Pa zar naš Patrik, taj dobri dečko koji bi me svaki put pozdravio i pitao treba li mi kakva pomoć. Znali smo se sresti i tri puta dnevno, i on bi mi s jednakim smiješkom na licu tri puta rekao: “Dobar dan, teta Nado!” – govori nam Nada Vukasović oslanjajući se na ogradu svoje kuće na zagrebačkom Markuševcu gdje je do ponedjeljka navečer kad mu se život zauvijek ugasio s obitelji živio i petnaestogodišnji Patrik.

On se u ponedjeljak oko 18.45 odlučio popeti na krov teretnog vagona koji je bio parkiran na petom kolosijeku zagrebačkog Zapadnog kolodvora. Bio je u društvu s prijateljem, koji je kasnije policiji rekao da se Patrik na vagon odlučio popeti iz naoko sasvim banalnog razloga – kako bi mobitelom snimio selfie.

Onog trenutka kad je kročio na krov vagona, stresla ga je struja od 25 tisuća volti i na mjestu ga usmrtila.

Od siline strujnog udara njegovo se tijelo zapalilo, pa su morali intervenirati i vatrogasci.

– Na tim vagonima nitko nema što tražiti! Gore se može popeti samo u smrt. Takvi slučajevi događaju se sve češće i postavlja se pitanje tko je odgovoran. Koliko god će ovo grubo zvučati, odgovorni su oni koji se, očito iz neznanja što ih gore očekuje, odluče popeti. Ne mogu zaposlenici HŽ-a nadgledati svaki vagon, svaki metar pruge u svakoj sekundi. Jedini način da se tragedije spriječe jest da se o opasnostima educira mlade u školi, ali i sve druge pomoću društvenih mreža i medija. Vodovi su uvijek pod naponom i nikada ne idite blizu njih! – kazao nam je u utorak ujutro jedan od zaposlenika HŽ-a koji radi na Zapadnom kolodvoru.

Majka medicinska sestra

Na taj sve veći problem upozorio je i ravnatelj Klinike za dječje bolesti dr. Zoran Bahtijarević koji je rekao kako je ovo četvrti slučaj u posljednjih sedam mjeseci da je neko dijete stradalo zbog penjanja na vagone. Istaknuo je kako ostala trojica tinejdžera nisu smrtno stradala, ali su pretrpjela izuzetno teške ozljede i još se liječe, kao i da je tom tragedijom posebno pogođen jer je majka stradalog dječaka medicinska sestra upravo u bolnici u Klaićevoj. Te večeri kad se to dogodilo radila je u noćnoj smjeni, a prvi je na mjesto događaja stigao upravo Patrikov otac, inače po struci električar.