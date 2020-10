Odgovorio Milanoviću: On je lažljivac i faktor nestabilnosti. To je u skladu s njegovim ponašanjem

Predsjednik Zoran Milanović, gostujući na HRT-u u emisiji ”1na1” Romana Bolkovića, među ostalim, ponovno je prozvao Vladimira Šeksa.

- Za mene je on najveća štetočina hrvatskog pravosuđa zbog ovlasti koje je imao - kazao je Milanović o Šeksu, koji mu je uzvratio na kritike.

- Zoran Milanović već drugi put iznosi jednu veliku laž. Prije nekoliko dana na RTL-u je rekao kako sam ja dželat hrvatskog pravosuđa, a sada kod Bolkovića da sam štetočina. Ni Bolković, a niti novinar na RTL-u nisu ga pitali koji je razlog da o meni tako govori dva puta u kratkom vremenu. Ali, to je sve u skladu s njegovim ponašanjem. Kad netko za njega ima kritičku primjedbu, on odgovara uvredom i klevetom - kazao je Šeks, dodajući kako Bolković nije pitao Milanovića ni zašto je izjavio da on nikada nije ni za što izabran osim u HDZ-u.

- Još ranije sam, gostujući u jednoj emisiji, Milanovića označio kao lažljivca, a to je i danas. On jako dobro zna da je Vladimir Šeks čovjek i političar koji je najviše puta do sada bio izabran - u sedam mandata izabran sam za zastupnika u Sabor, četiri puta na mjesto potpredsjednika Sabora, a jednom za predsjednika Sabora. Izabran sam i za javnog tužitelja Hrvatske, i od 90-tih godina sam najizabraniji političar. Milanović to zna, a opet drsko laže kad kaže da su me birali samo u HDZ-u. Također laže i oko kodnog imena Sova jer zna da sam bio žrtva politike i da su me stavili pod nadzor - rekao je Šeks, koji se osvrnuo i na slučaj oko Dana državnosti.

Milanović je, naime, u emisiji kazao kako je osporavao promjenu Dana državnosti, a da je Šeks na to kazao kako treba razmotriti uvjete njegovog opoziva.

- Gostujući u radijskoj emisiji kod Togonala kazao sam da Zoran Milanović ignorira Ustav. Sabor je donio zakon koji je odredio da je 30. svibnja Dan državnosti, a Milanović je kazao da to ne priznaje jer je to HDZ-ov dernek. Tada sam rekao da treba propitati je li on time povrijedio Ustav. Njegov zadatak kao predsjednika je da se brine o stabilnosti državne vlasti. A on se o tome brine na način da napada Ustavni sud, sudstvo, USKOK, premijera i saborske zastupnike. On je faktor nestabilnosti državne vlasti - komentirao je Šeks.