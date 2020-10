'Nisam inicirao aferu Janaf, a Šeks je najveća štetočina našeg pravosuđa'

Predsjednik Zoran Milanović gostovao je u HRT-ovoj emisiji 1 na 1 Romana Bolkovića gdje je razgovarao o aferi Janaf, klubu Dragana Kovačevića i drugim aktualnim temama.

Milanović je negirao da je inicirao aferu Janaf tvrdeći da je samo otvorio raspravu o nelogičnostima.

"Mjere traju godinu dana, što je van svake pameti. Tražim odgovor na pitanje kako mediji imaju sve podatke, a mogla im je dati samo jedna institucija", rekao je i dodao kako je to mogla biti institucija koja je vodila istragu, odnosno policija ili USKOK.

"Policija nema interes da to radi. Institucije imaju metodu rada koja je mimo zakona i neprihvatljiva. Ako je istraga tajna, onda ne možeš kao jedna strana u postupku... Nagledao sam se svega i svačega i rekao sam da je sad stvarno dosta. Meni je to s one strane amaterskog", tvrdi, a Bolković ga pita želi li nešto prikriti.

"Dugim riječima, pitate me jesam li lopov?", uzvraća Milanović protupitanjem. Bolković tvrdi da ga je to pitao jer postoji takva interpretacija, a slične je izjave imao i premijer Andrej Plenković.

"On je svašta rekao, rekao je i da se trebam stabilizirati. Rekao je i da sam očito bolestan od bjesnoće pa možda da njega to pitate, a ne mene", poručuje Milanović.

Na pitanje je li premijer Plenković trebao znati za izvide i je li nekoga trebao izvijestiti, Milanović odgovara: "Njega je netko trebao izvijestiti. To je užasno ozbiljna situacija, i o tome premijer mora znati i zna", smatra.

O klubu Dragana Kovačevića u kojeg je zalazio tvrdi: "To je mjesto u vlasništvu jedne pravne osobe u kojem su se mnoga društva nalazila pa tako i moje društvo, ako se može nazvati društvom".

"Načelnik glavnog stožera je došao tamo jer sam mu ja rekao da dođe. To je bio teren za normalne ljude. Mislim da nitko u tom trenutku nije imao razloga posumnjati u bilo što", objasnio je i dodao: "Tamo sam bio nekoliko puta i uvijek u istom društvu. Nisam kartao, tamo se ništa ne toči, to nije restoran. U tome nitko ne vidi ozbiljan problem, posebno ne pravobraniteljica za ravnopravnost spolova".

Milanović je upitan i o lustraciji te zašto je napao Vladimira Šeksa, nazivajući ga navodnim kodnim imenima Kolega i Sova.

- Pa to su njegovi nadimci iz medija. Nisam ja rekao da su to njegova kodna imena. To Vi kažete. On je za mene najveća štetočina hrvatskog pravosuđa, s obzirom na ovlasti koje je imao.



Zašto?



- Zato što je hrvatsko pravosuđe danas u neželjenom i nepovoljnom stanju zahvaljujući ljudima kao što je on i prvenstveno njemu. Hoćemo to osporavati? Ali sve to skupa ja bih radije prepustio bio zaboravu i ne polemizirao s čovjekom koji je i malo stariji već, 77 godina, ali opet, američki predsjednik će možda biti osoba rođena dvije godine ranije, da gospodin Šeks isto tako kad god dođe u neki program naprosto ne bira što će reći. I sad, mi smo jednaki u javnom prostoru. Jednaki smo. Gospodin Šeks u petom mjesecu, nakon što ja osporavam političko utemeljenje promjenu datuma Dana državnosti i kažem da je 30. svibnja jedan značajan datum, to je spomendan Hrvatskog sabora, to nije Dan državnosti i nije Dan neovisnosti, a na to taj gospodin kaže da treba razmotriti okolnosti i uvjete moga opoziva zbog toga. To je normalno ponašanje? Zato sam ja reagirao na to. I ubuduće ću isto, odnosno vidjet ću hoću li na njega. Kakva je to izjava da predsjednika Republike nakon četiri mjeseca treba opozvati i razmotriti proceduru za to. Imate taj citat? Nemate.

Imam, imam.- Znate Vi vrlo dobro da čovjeka, pa ni Šeksa, ne bih napao iz čista mira jer iza mene je 15 godina javnog rada. Nisam imao problem ni s manjinama, ni sa ženskim rodom i spolom, naprosto nisam imao. Ako je bio, bio je neki marginalni. A na meni je bila ogromna odgovornost. To bi valjda trebalo, a Vi me prekinite ili razuvjerite, biti nekakav prilog dokazu da baš nisam tako problematičan. Ali sad ću biti, jer znate, to kako bi se predsjednik trebao ponašati, ja ne znam tko propisuje te uzuse. Kad gledamo nekakvo laboratorijsko stanje jedino seponašao prema nekim tim kriterijima i zbog toga bio izvrgavan ruglu jer je bio jako pristojan. Drugi nisu, ni Mesić, ni Tuđman pa ni moja prethodnicau nekim situacijama. Josipović je, onako kako moja mama voli. Rugali su mu se zbog toga. Čovjek je nepravedno ismijavan.

Komentirao je i nabavu borbenih aviona u koju se nije htio miješati jer je to, kako kaže, posao Vlade.

"U povjerenstvu za nabavu aviona sjedi i nekoliko osoba koje je tamo imenovala Vlada, a koji su na te dužnosti imenovani mojim potpisom, bez da me je itko išta pitao", dodao je i rekao kako će podržati bilo koju od dvije realne odluke premijera Plenkovića.

Vezano uz američke borbene avione tvrdi kako smo od SAD-a dobili veliki dar u obliku naoružanja što predstavlja moralnu obavezu.

"Gledaju se ponude, a svaki od tih aviona zadovoljavaju naše potrebe. Cijena će biti jako bitna. Ako je američka ponuda preskupa onda će to biti problem. Ali to je odluka koju mora donijeti premijer", smatra i dodaje kako se to radi za Hrvatsku za sljedećih 30 godina.

Predsjednik Milanović osvrnuo se i na svoju komunikaciju za koju je ustvrdio kako se nije promijenila od kad je napustio diplomatsku službu.

"Ili recimo moj istupi u Hrvatskom saboru. To je isto, ljudi su jako dobro znali koga biraju. Ja sam imao jako veliku povijest djelovanja, ako hoćete anamnezu", tvrdi.

