SDP pokreće razgovore o opozivu Beroša: 'Briga me što će Plenki reći, imamo obavezu prema ljudima'

SDP namjerava ovoga tjedna među oporbenim strankama pokrenuti razgovore o postupku opoziva ministra zdravstva Vilija Beroša zbog brojnih problema i propusta u njegovu resoru, a socijaldemokratski čelnik Peđa Grbin poručuje da mu je „obveza reagirati na ovakve svinjarije“.

Grbin je u ponedjeljak izjavio Hini da su razlozi za Berošev opoziv više nego jasni - bolnice su ostale bez lijekova, pa da se ništa drugo nije dogodilo, to bi u svakoj drugoj zemlji značilo da se traži opoziv ministra zdravstva.

„Kao da to nije dosta, ministar tvrdi da je pripremio reformu zdravstva i dao je premijeru Plenkoviću, Plenković tvrdi da to nije istina, što znači da jedan od njih dvojice laže. Imamo dug u zdravstvu koji je došao do nevjerojatnih razmjera, a i nered s platformom cijepise.hr“, kaže Grbin.

Razgovarat ćemo s kolegama iz opozicije da se dogovorimo hoćemo li ići s tom inicijativom, kada i koje bismo razloge za opoziv naveli, dodao je.

Procjena je da bi i ovaj pokušaj opoziva vladajuća većina najvjerojatnije odbila, pa bi to premijeru bila prilika da se hvali da je oporbi propao tko zna koji pokušaj opoziva, Grbina ne sprječava u pokretanju inicijative.

"Ako u zdravstvu vidimo kolaps koji rezultira obustavom isporuke lijekova po bolnicama, ako ministar dodjeljuje poslove 'ekipici' za sustav koji ne funkcionira, imam li ja pravo kao zastupnik ne reagirati zato što me strah što će mi premijer reći? Briga me što će Plenković reći, naša je obveza prema ljudima koji su nam dali povjerenje da reagiramo na ovakve svinjarije", poručio je.

Odgovornost ministra zbog izostanka reformi

Čelnik Kluba Domovinskog pokreta Stjepo Bartulica podsjeća da je njegova stranka već dugo kritična prema Beroševu radu.

"Vidjet ćemo ovih dana u konzultacijama s drugim oporbenim strankama hoćemo li tražiti Berošev opoziv, no, mislim da imamo više razloga za stavljanje te točke na dnevni red“, rekao je.

Skloni smo raspravi o stanju u zdravstvu i odgovornosti ministra i mislimo da će biti dobar odjek u Saboru na to pitanje, kaže Bartulica.

Rada Borić iz Kluba zeleno-lijevog bloka smatra da treba razgovarati o odgovornosti ministra zbog potpunog izostanka početka dubinske reforme zdravstvenog sustava.

Zdravstvu ne trebaju kozmetičke nego sustavne reforme, kao i sustavu socijalne skrbi, jer sve što smo do sada vidjeli je prebacivanje odgovornosti s jednih na druge, istaknula je.

"Problemi u zdravstvu nisu od jučer, ali u pristojnim demokratskim zemljama, kada se pokaže da je sustav zatajio i da imamo suspektnih radnji, odgovornost je na ministru da sam podnese ostavku“, napominje Borić.