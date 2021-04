Milanović: Beroš očito nema Plenkovićevu podršku, odbacit će ga se kao ručnik

Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je danas na obilježavanju 100. obljetnice Proštinske bune te se obratio medijima govoreći o aferi Janaf i Draganu Kovačeviću s kojim, kako kaže, nije povezan.

Naveo je kako te teze pušta glasnogovornik HDZ-a koji je huškao na srpske zarobljenike 90-ih godina. Njegovo ime nije htio spomenuti jer, kako kaže, to ne zaslužuje.

- O njemu je pisao glasnik Novosti, neka Pupovac i Plenković pročitaju što piše unutra. Takvim ljudima nema mjesta u političkim strankama, a pogotovo strankama političkog centra kakav je navodno HDZ, rekao je Milanović dodajući kako on Plenkoviću nanosi štetu.

- Netko pokušava plasirati tezu da ja imam nešto s Janafom, gospodinom Kovačevićem, recite što? Kovačević, moj tada neznanik preuzeo je položaj šefa Janafa, dobio je dužnost izborom gospodina Čačića. Započeo je posao i radio ga četiri godine. Rezultati su u Janafu uvijek dobri. Bio je jedan sukob odmah na početku kada nije dopustio inspekciji Ministarstva financija da uđe, skoro sam tražio da ga se najuri. Izgubio sam interes za njegov rad i rezultati su im bili dobri, rekao je Milanović dodajući kako je nakon toga otišao sa pozicije premijera.

- Karamarko uskoro odlazi, Plenković preuzima. Kovačević ostaje tamo. Prolaze mjeseci i dolazi do koalicije žeton, HNS se pridružuje HDZ-u i dolaskom HNS-a u Vladu, Kovačević je ponovno netaknut. On više nije ni bio u HNS-u, no sve je ostalo isto. Kovačević na mjerama dobiva mandat, ispričao je Milanović dodajući kako je nakon svega toga uslijedila afera.

Ispričao je kako je blizak Kovačevićev prijatelj Vladislav Veselica, sin Vlade Veselice, išao u razred s Andrejem Plenkovićem. Dodaje kako je kasnije, nakon što je radio u banci koja je propala, postavljen na visoku poziciju u Janafu.

- Znam mnoge ljude, mnoge koje bi trebao znati ne znam, a s Janafom nemam veze, ustvrdio je dodajući kako postoje ogromni apetiti za Janaf.

Milanović se osvrnuo i na situaciju s platformom za cijepljenje te na pitanje treba li Vili Beroš dati ostavku, ustvrdio kako ministar nema podršku premijera Plenkovića.

- Očito nema podršku, odbacit će ga se kao ručnik sa strane. Žao mi je, ušao je s previše emocija, rekao je.

Lokalni izbori

Govoreći o nadolazećim lokalnim izborima, ustvrdio je kako je važno da rezultati budu što prije poznati.

- Što se brže znaju rezultati, to bolje. To se vidjelo u Americi kada su Republikanci mjesecima osporavali legitimne izbore. Moje iskustvo je, daj svima jednaku mogućnost da glasaju i završi izbore što prije. Mi u Hrvatskoj imamo solidno iskustvo, samo je Karamarko jednom rekao da je pokraden nakon dva mjeseca, tvrdi Milanović.

Komentirao je i non-paper o raspodjeli Bosne i Hercegovine.

- Što se mene tiče, nema govora o razlazu BiH, ima davanje temeljnih ustavnih prava iz Daytona. Taj papir je "bih sh*t". Tko god da ga je pisao, to ne valja. Da je došao iz Berlina ja bih se smijao, a nadam se da nije došao iz Ljubljane, rekao je Milanović.