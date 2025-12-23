Naši Portali
NIJE PRUŽIO POMOĆ

Uhićen vozač koji je pobjegao s mjesta nesreće s teško ozljeđenima

23.12.2025.
u 17:13

Nesreća se dogodila 21. prosinca oko 22,30 sati na cesti Donja Glogovnica - Ivanec Križevački, na križevačkom području, a kriminalističko istraživanje su proveli policijski službenici Policijske postaje Križevci

Koprivničko-križevačka policija uhitila je vozača koji je prouzročio prometnu nesreću u kojoj su dvije osobe teško ozlijeđene i pobjegao s mjesta nesreće, te će uz kaznenu prijavu biti predan pritvorskom nadzorniku, priopćeno je u utorak. Nesreća se dogodila 21. prosinca oko 22,30 sati na cesti Donja Glogovnica - Ivanec Križevački, na križevačkom području, a kriminalističko istraživanje su proveli policijski službenici Policijske postaje Križevci, dodaju iz  PU koprivničko-križevačke.

Utvrđeno je da je osumnjičeni 30-godišnjakom sa šireg križevačkog područja, 21. prosinca, oko 22:30 na cesti Donja Glogovnica - Ivanec Križevački, upravljao osobnim automobilom križevačke registarske oznake te vozilom sletio izvan kolnika i udario u betonsko-žičanu ogradu.   
 
"Nakon što je prouzročio prometnu nesreću, vozač je pješice napustio mjesto događaja, a da dvojici putnika u vozilu starosti 28 i 29 godina, koji su u prometnoj nesreći zadobili teške tjelesne ozljede, nije pružio pomoć iako je to mogao bez veće opasnosti za sebe ili druge osobe", ističe policija. Vozač je uhićen 22. prosinca, u popodnevnim satima, a zbog proteka vremena nije podvrgnut alkotestiranju. Zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela „Izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu“ i „Nepružanje pomoći“, protiv 30-godišnjeg osumnjičenika će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu te će u zakonskom roku biti predan pritvorskom nadzorniku, navode iz PU. 
Napadač iz Prečkog dobio 50 godina! Stižu prve reakcije
prometna nesreća promet Vozač uhićenje policija

