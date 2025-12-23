HAC poziva građane na poseban oprez, očekuju se velike gužve uoči blagdana

Iz HAC-a su pozvali građane na dodatan oprez i strpljenje u prometu uoči blagdana, budući da se na autocestama u ovo doba godine promet posebno zagužva. Vrhunac se očekuje u utorak u večernjim satima i na Badnjak u srijedu, javljaju u priopćenju. Najviše prometa očekuju na autocestama A1 Zagreb – Split – Dubrovnik, A3 Bregana – Zagreb – Lipovac, te A6 Rijeka – Zagreb. Isto tako, zastoji su mogući na naplatnim postajama Lučko, Zagreb-istok, Sveta Helena, Bregana, Lipovac i Grobnik. U priopćenju javljaju da će gustoća prometa biti povećana i na prilazima čvorovima Zagreb-zapad, Zagreb-istok i Buzin na Zagrebačkoj obilaznici.

Snježne pahulje najavljene su u gorskim krajevima, pa su apelirali na vozače da tamo budu posebno oprezni, da pripaze na brzinu i prilagode način vožnje uvjetima na cesti. Obavezna je zimska oprema, a istu je dobro prije puta provjeriti. Radi osiguravanja protočnosti, uklonjen je velik broj privremenih regulacija, ali na pojedinim dionicama radovi i dalje traju, pa nije loše posjetiti njihove stranice prije puta i informirati se. Za sav promet zatvorena su odmorišta Zagreb (Plitvice) i Kraljeva Velika na autocesti A3 Zagreb-Lipovac. Sve sudionike u prometu, a osobito one koji dolaze iz inozemstva mole da prate prometne informacije, budu strpljivi i ako osjete umor, da iskoriste stanku za odmor i onda nastave put.