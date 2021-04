Da se u zdravstvu išta pomaknulo, ministru zdravlja afere ne bi štetile

Od heroja do gubitnika. Tako se može okvalificirati politički put ministra zdravstva Vilija Beroša. Prije nekoliko tjedana lansirana je kompjutorska igrica kojoj je predložak za lik superheroja u borbi protiv virusa Vili Beroš. Danas se o tom istom ministru govori kao o prvom za odstrel u Vladi, a Beroš ni sam ne zna što ga je snašlo. To je politika, zna se koje joj je drugo ime. A Vili Beroš je u politički hiperosjetljivom trenutku dao politički nesmotrenu izjavu. Nije lagao, ali se zakucao.

Politički mig za reformu

Reforma zdravstva već je desetljećima tema. Troškovi u zdravstvu iz godine u godinu bujaju, a prihodi zaostaju. Sustav pod agendom da svi imaju dobiti sve zdravstvene usluge u tim uvjetima još uvijek jako dobro funkcionira, to valja reći. No, sve dulje liste čekanja i sve veće nezadovoljstvo i medicinskih radnika i pacijenata pogodila je i pandemija, troškovi su skočili u nebo, a opskrbljivačima lijekovima, glavnim kreditorima zdravstvenog sustava, kamatama usprkos, voda je došla do grla. Zatvorili su slavinu i prestali isporučivati lijekove, ovaj put zaista. Dovelo je to konačno do ozbiljnijih razgovora na temu nužne zdravstvene reforme, a i uz premijerovo minimiziranje problema s veledrogerijama, ministar financija jasno je rekao: Car je gol, u šuplju kantu više ne možemo ulijevati, već rashode moramo dovesti pod kontrolu i sustav učiniti održivim. Otvoreno, precizno, konstruktivno i bez političkih podmetanja. Iskren je bio i Beroš rekavši da je prijedlog reforme zdravstva na stolu i da neće ići prije lokalnih izbora. Štoviše, Berošev je prijedlog na stolu još otkako je preuzeo ministarsku dužnost, o svemu što treba napraviti u sustavu govorio je još prije 14 mjeseci. I prije njega u ministarskoj su fotelji neki vrtjeli palčevima čekajući politički mig za zdravstvenu reformu, ali se mig nije dogodio. Kako bilo, Beroš je, ne htijući, premijera optužio za nečinjenje i odsklizao time na tanak led. Usprkos tome što ministar zdravstva nikako ne može samostalno pokrenuti strateški važnu reformu koja uključuje praktički sve resore.

Istovremeno je Telegram otkrio aferu s cijepise i moguću povezanost ministra Beroša s informatičkom tvrtkom koja je napravila platformu ključnu za cijepljenje, a koja se nije baš pokazala najefikasnijom u toj za zdravlja i život hrvatskih građana važnoj ulozi. Međutim, baš da je vlasnik te informatičke tvrtke i Berošev kum ili rođo, to samo po sebi ne bi jače naštetilo jednom jakom ministru. Često je, naime, prelijevanje javnog novca u privatne džepove modus operandi osoba na pozicijama moći i pamtimo da se niz takvih optužbi razvodnio i pao u zaborav, kako javnosti tako i nadležnih institucija. Osim toga, valja priznati i da, baš zbog učestalosti takvih slučajeva, pušemo i na hladno, da bi se katkad pokazalo kako se afera vidi i tamo gdje je nema. Što je ovdje posrijedi, neka se u svakom slučaju utvrdi.

Treći element Beroševe kalvarije najnoviji je sukob s obiteljskim liječnicima. Kao veliku disfunkcionalnost u primarnoj zdravstvenoj zaštiti naveo je „upućivanje nehitnih stanja u bolničke hitne“ te „nedovoljan odaziv liječnika primarne“ u mobilne timove za cijepljenje nepokretnih i teško bolesnih. Iz Koordinacije hrvatske obiteljske medicine uzvratili su mu da je u oba slučaja iznio potpunu laž jer pacijenti samoinicijativno odlaze u hitnu zato što na pretrage čekaju mjesecima, a da zavodi za javno zdravstvo mobilne timove nisu ni ustrojili. Nije to prvo prepucavanje na toj relaciji, a proizlazi iz svojevrsne trajne podijeljenosti između bolničkih i obiteljskih liječnika, pri čemu prvi na potonje gledaju svisoka, poput neke hijerarhije u vojsci, a potonji preferiraju mirniji profesionalni život. Zato ni taj sukob i razmjena oštrih riječi ne bi imali jednaku težinu da su se dogodii izdvojeno. Ovako, u situaciji općeg umora epidemijom, novog vala zaraze, problema s cijepljenjem i trajno urušavajućim zdravstvenim sustavom bez ikakvih pozitivnih iskoraka, Berošu previše toga ne ide u prilog.

Očekivanja su velika

Dugotrajna izloženost i izrazito naglašena važnost uloge koju je preuzeo Vili Beroš pobudila je velika očekivanja ljudi i svaki loš korak i promašaj izrazito se negativno ocjenjuje, smatra komuniloginja prof. Smiljana Leinert Novosel. Koliko god on pokušava dobro komunicirati, vidi se zapravo da sama komunikacija bez rezultata djelovanja ne može na dugi rok osigurati popularnost i prihvaćenost, a onda svaki detalj koji se otkriva oko njega ugrožava njegovu poziciju.

– Očekivanja su velika, a njegovi isporučeni rezultati skromni, i to je taj raskorak koji vjerojatno čini da postaje manje poželjnim članom Vlade. Neka zapovjedna odgovornost postoji, ali u mnogo čemu bi se mogli naći i drugi koji su suodgovorni za njegovo djelovanje koje nije postiglo očekivane rezultate – ocjenjuje komunikologinja i zaključuje: – Afere su nešto na što se mora reagirati, ali da su isporučeni dobri rezultati, ne znam bi li se te afere toliko apostrofirale!