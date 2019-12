Doznao koliko je dobio za pokušaj ubojstva i poludio: 'Malo je pet, dajte mi još 25!'

Ivan Giljanović (39) poznat i kao Giljo osuđen je na pet godina zatvora zbog pokušaja ubojstva 29-godišnjeg Marka Bekavca i kao što je bilo za očekivati odluka Županijskog suda u Splitu nije mu se svidjela.

- Čovik mi je pritija, šta sam triba napravit?! Silovateljima dajete dvi godine, a mene ste osudili zbog mog imena, prezimena i nadimka! Niste vjerodostojna sutkinja, ovo će vam past, ne pije vodu... - kazao je Giljanović koji je počeo tada šetati se po velikoj dvorani Suda praćen cijelo vrijeme s pravosudnim policajcima, piše 24sata.

Sutkinja Višnja Strinić pokušala je smiriti 39-godišnjaka i nagovoriti ga da čuje obrazloženje presude, međutim Giljanović je odbijao čuti je.

- Koliko su vam platili za ovu presudu?! Ma šta ću više slušat, idem ća! Ja sam na robiji ka doma, malo je pet, dajte mi 25 godina. Ja sam NAJJAČI! - povikao je Giljanović dok su ga djelatnici pravosudne policije odvodili iz sudnice.

Podsjećamo, Giljanović je priznao da je 1. svibnja 2018. godine u kafiću Clo u Splitu pucao u Bekavca, no on je tvrdio kako je to učinio u strahu za vlastiti život, zbog višemjesečnih prijetnji, psihičkog maltretiranja i ucjena kojima je bio izložen.

Sama žrtva Marko Bekavac dao je podršku Giljanoviću te istaknuo kako on nije zainteresiran za kazneni progon i kako je sam kriv za to te shvaća zašto ga je Giljanović pokušao ubiti. Međutim, Županijski sud u Splitu nije prihvatio verziju s nužnom obranom, a ključni dokaz za to im je bila snimka video nadzora u lokalu u kojem se pokušaj ubojstva dogodio.

- Nije postojao napad žrtve, a do sukoba je došlo uz sudjelovanje okrivljenog. Da su te ranije prijetnje izazvale toliki strah ili prepast kod optuženog, ne bi dolazio na sastanak u Cloa, a došao je naoružan pištoljem. Pucao je u Bekavca s udaljenosti od pola metra pa kasnije s metar i pol, ukupno je pronađeno šest čahura, ciljajući u trbuh i grudni koš, što se vidi na snimkama, dok žrtva bježi, čak i dok je na tlu. - kazala je između ostalog u obrazloženju presude sutkinja Strinić.

“Zakonom određena kazna za ovo nedjelo je od pet do 20 godina zatvora”, kazala je predsjednica vijeća i dodala: Olakotne okolnosti su činjenica da je optuženi otac maloljetne djece, da se pomirio sa žrtvom, no otegotna okolnost – ranija osuđivanost – je bila presudna zbog koje sud nije mogao izreći sankciju ispod zakonskog minimuma, piše 24sata.