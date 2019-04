Brkić: Ovo je HDZ, a ne Komunistička partija

Neformalne najave da u HDZ-u počinje konačni obračun sa zamjenikom predsjednika, i to na današnjoj sjednici užeg vodstva stranke, nisu se ostvarile. Dapače, nakon sjednice neformalno se moglo čuti kako je o svojoj poziciji nakon što se našao pod istragom zbog navodnog prisluškivanja bivše supruge govorio isključivo Brkić. Naši izvori kažu kako je Brkić poručio da institucijama treba prepustiti da rade svoj posao te kako stranka ne treba podlijegati hajci i histeriji. Na njegovo izlaganje nitko ništa nije rekao, a iz izjava nakon sjednice moglo se zaključiti kako HDZ namjerava čekati razvoj istrage koju je pokrenulo tužiteljstvo.

Predsjednik stranke Andrej Plenković potvrdio je da je Brkić na sjednici iznio svoj stav i izvijestio kako je zaključeno da institucije trebaju nastaviti sa svojim aktivnostima, “kao što to čine, zakonito i neovisno”.

– Vidjet ćemo kako će se ta priča dalje razvijati – kazao je Plenković.

‘HDZ se ne bavi progonom’

Sam Brkić uoči sjednice je bio prilično oštar.

– Danas je redovita sjednica užeg predsjedništva, predsjednik stranke predlaže teme dnevnog reda. Ovo je HDZ, nije Komunistička partija, hvala Bogu. U državi postoje institucije koje se bave progonom, time se ne bave političke stranke – rekao je.

Novinarima je tumačio i kako nedavnom izjavom da je sramotno u što su neki pretvorili institucije nije kritizirao same institucije, nego da je tek htio poručiti da “u nečem ne želi sudjelovati”.

Nakon sjednice užeg Predsjedništva Brkić je bio znatno relaksiraniji pa je bilo očito da ujutro ni sam nije bio posve načistu čemu se može nadati od ove sjednice stranačkog vrha.

– Sve je super, kao što vidite, živ i zdrav – kazao je Brkić u kamere, a na pitanje je li se spominjala opcija da ode iz HDZ-a, uzvratio je kratko: “Nikada!”

Ni drugi visokopozicionirani HDZ-ovci s kojima smo danas razgovarali ne vjeruju da su u ovom času mogući drastični koraci prema Brkiću iako je očito da je on u Plenkovićevoj nemilosti i da bi ga se šef stranke rado otarasio. Naši sugovornici tumače kako bi bilo kakva sankcija pokrenula pitanje dvostrukih mjerila unutar stranke. Kažu kako situacija za to nije zrela već zbog činjenice da protiv Brkića, iako je pod istragom, još uvijek nije podignuta optužnica, a poznato je da je pod istragom DORH-a i ministrica Gabrijela Žalac zbog nesreće u Vinkovcima u kojoj je stradalo dijete pa nitko u stranci nije doveo u pitanje njezin status. Tu je, kažu, i Božidar Kalmeta, protiv kojega se vodi sudski postupak, no to mu nije smetalo da u stranci napreduje do pomoćnika glavnog tajnika.

Iako je Brkić u stranci krajnje marginaliziran, a ljudi na koje se oslanjao u vrijeme svoje najveće moći nemaju namjeru izložiti vlastitu kožu kako bi mu pomogli, naši sugovornici upozoravaju da je Brkić na sve najave da bi ga se i formalno moglo maknuti do sada uzvraćao relativno mirno. No to, kažu, ne znači da bi, u slučaju Plenkovićevih konkretnijih poteza, pokrenuo pitanje statusa drugih HDZ-ovaca pod udarom Državnog odvjetništva, što bi moglo nanijeti štetu stranci u izbornoj kampanji.

SDP kreće u svoju akciju

Privremeno odustajanje od drastičnih poteza prema Brkiću ipak ne znači da se stranka u kampanji neće morati intenzivno baviti njegovim slučajem. Najveća oporbena stranka SDP već je najavila da će tražiti Brkićevo razrješenje s mjesta potpredsjednika Sabora ako DORH zatraži da mu se skine imunitet.

U toj stranci danas su ponavljali kako je sada sve na DORH-u, a potom HDZ-u, i naglašavali da će se umiješati jedino u slučaju da Brkić doista zaradi optužnicu. U tom će slučaju, kažu u SDP-u, prvo dati HDZ-u “razumno vrijeme”, kako je prije kazao šef Kluba SDP-a Arsen Bauk, da sami maknu Brkića s mjesta potpredsjednika Sabora. Ne dogodi li se to, u slučaju skidanja imuniteta Brkiću, nastupit će SDP, koji će tada podnijeti zahtjev za razrješenje Brkića s funkcije u parlamentu.

U najjačoj oporbenoj stranci o slučaju Milijana Brkića, odnosno njegova ostanka na mjestu potpredsjednika Sabora, razgovarat će se i sutra na sjednici Kluba SDP-a, gdje će se odlučiti i kako će se u cijeloj toj situaciji dalje postaviti. – U ovom trenutku mi i ne možemo mnogo jer je sada sve dalje na DORH-u – kaže izvor iz SDP-a.

Na sjednici bio i Tušek, no MIP se još neće baviti Brkićem Nagađanja da će se Andrej Plenković obračunati sa svojim zamjenikom ponavljaju se već gotovo godinu dana, otkako je otvorena afera SMS, no jasno je da taj obračun neće biti nimalo lak s obzirom na to da ga se godinama percipiralo kao ključnog stranačkog operativca, uvelike zaslužna za izborne pobjede. Uz funkciju zamjenika predsjednika HDZ-a, na koju je izabran na unutarstranačkim izborima, Brkić je i na dužnosti potpredsjednika Sabora iz HDZ-ove kvote. Kada se na današnjoj sjednici Predsjedništva pojavio predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva Sabora Željko Tušek, novinari su pomislili da se priprema rasprava o Brkićevu zastupničkom imunitetu, no ispostavilo se da je Tušek tamo bio kao jedan od šefova županijskih organizacija.

