Brkićeva supruga tvrdi da je imao slobodan pristup njezinu mobitelu i e-mailu

U vrhu HDZ-a suzdržani su u službenim izjavama o Milijanu Brkiću, posebice kada je riječ o pitanjima treba li zbog kaznene prijave odstupiti s pozicije potpredsjednika Sabora, no glavni tajnik stranke Gordan Jandroković jučer je jasno dao do znanja da su Brkićeve optužbe koje insinuiraju da se zloupotrebljava policijski aparat kako bi se s njim politički obračunalo ozbiljne i da će o njima morati razgovarati.

Sumnja na policiju

– Ne znam na čemu temelji takve izjave, ali ako ima dokaze, mora ih predstaviti – poručio je Jandroković.

Brkić je za Večernji list na tu Jandrokovićevu konstataciju odgovorio: “Pa, kako cure informacije iz istraga?” Na naš upit hoće li to pitanje postaviti na stranačkim tijelima, Brkić je odgovorio da je to pitanje za sustav MUP-a. Iz toga proizlazi da je Brkić sve sumnje o namjernom puštanju informacija usmjerio na policiju, a možda i ministra unutarnjih poslova Božinovića, kao čelnog političkog čovjeka tog sustava. Davor Božinović, HDZ-ov ministar unutarnjih poslova, jučer je tek rekao da je policija izašla s onoliko detalja koliko je mogla u ovom trenutku, a da je predmet sada u nadležnosti DORH-a.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

PNUSKOK je protiv Brkića, njegova brata Joze, kuma Blaža Curića i falsifikatora Franje Varge podigao kaznenu prijavu zbog sumnje da su počinili kaznena djela protiv računalnih sustava, programa i podataka. Brkić je navodno preko Varge špijunirao elektroničku poštu bivše supruge Karmen premda ona sve demantira i naziva lažima. Štoviše, iz izvora bliskih njezinoj obrani može se čuti da je Brkić imao slobodan pristup mobitelu i e-mailu bivše supruge te da je nije imao razloga “špijunirati”. Karmen Brkić to je navodno rekla i policiji koja ju je ispitala kao oštećenu, unatoč tome i protiv Brkića je podignuta kaznena prijava.

Brkićeva obrana sve je pak svela na pokušaj političkog obračuna s potpredsjednikom Sabora i zamjenikom predsjednika HDZ-a kojim ga se želi prisiliti na političke ostavke. Šef HDZ-a Plenković već je pasivizirao i marginalizirao Brkića, ali dosad se nije odlučio na konačni obračun, nego je pustio da “institucije rade svoj posao”. U dijelu HDZ-a smatraju kako se Brkića na svaki način vrh HDZ-a želi riješiti, pa i puštanjem informacija iz istraga, ali u dijelu HDZ-a isto tako smatraju da je Brkić “petljao” s Vargom.

Kaznena prijava protiv Brkića još je jedan krak hobotnice zvane afera SMS. Njegovo se ime od početka spominjalo i u iskazima Franje Varge, bivšeg MUP-ova informatičara i, kako se tereti, autora lažnih prepiski koje su trebale pomoći Zdravku Mamiću, ali i Ivici Todoriću u kaznenim postupcima protiv njih. Iako je Brkić, ujedno i kum optuženog Vargina pomagača Blaža Curića, ispitan kao svjedok u USKOK-u u istrazi protiv njih dvojice, u podugačkom obrazloženju optužnice protiv Varge i Curića njegova iskaza, zanimljivo je, nema – ni slova. Ime i prezime spominje mu se tek u sažetku ispitivanja bivšeg HDZ-ova šefa Tomislava Karamarka.

“Nakon što je svjedoku Tomislavu Karamarku predočen dio obrane Franje Varge, u kojem je naveo kako je on kao potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske dogovorio sastanak između bivšeg glavnog državnog odvjetnika Dinka Cvitana i Milijana Brkića, a na kojem sastanku je Milijan Brkić od Dinka Cvitana tražio da se obustavi postupak protiv Zdravka Mamića, svjedok Tomislav Karamarko iskazao je da je to apsolutna neistina te da on nikada nije dogovarao bilo kakav sastanak između bivšeg glavnog državnog odvjetnika Dinka Cvitana i Milijana Brkića niti bilo koga drugog kako bi se obustavio postupak protiv Zdravka Mamića”, piše u optužnici. Osim što su ispitani brojni svjedoci, među njima i Ivica Todorić i Zdravko Mamić, u istrazi su vještačena i računala te mobiteli koje je policija uzela kada je upala u Varginu kuću u Belišću lani u rujnu. Upravo je to vještačenje, kako se navodi, istražitelje i odvelo do Milijana Brkića. Nakon kaznene prijave, na potezu je Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku koje mora razmotriti sve dokaze priložene uz kaznenu prijavu, pozvati sve osumnjičene na novo ispitivanje i ispitati svjedoke. Za Vargina branitelja Marija Poljaka cijela je priča “malo nategnuta”.

Niz nejasnih pitanja

– Ako je USKOK iz Zagreba ranije vodio istragu, malo je čudno da novu istragu vodi PNUSKOK iz Osijeka i kaznenu prijavu dostavlja osječkom Odvjetništvu, a ne USKOK-u. Drugo, ako je provedeno vještačenje, zašto to nije bilo obuhvaćeno prvom optužnicom? Što dodatno PNUSKOK Osijek radi ako u prijašnjem spisu imamo dokument da je provedeno vještačenje i da je pretraga svih računala i mobitela završena? Kakav je to onda dokument? – pita odvjetnik Poljak. Nužno je, dodaje, raščistiti niz nejasnih pitanja koja nisu razjašnjena spomenutim vještačenjem.

– Otkud su došle te datoteke, kad su nastale, jesu li prije bile nekome javno dostupne, na silna pitanja tek treba odgovoriti. Vrlo je dvojbeno tko je vlasnik tih datoteka i kad su nastale, navodno je riječ o mailovima iz 2015. I što ako bivša gospođa Brkić kaže kako je svome mužu dala odobrenje da koristi te datoteke? Imamo li onda kazneno djelo? Ako je netko nekome dao čak i usmeno dopuštenje, postavlja se pitanje postojanja kaznenog djela koje se našim osumnjičenicima stavlja na teret – rezimira on. Čak je i Franjo Varga, nastavlja, tražio da mu se pokažu dokazi kojima istražitelji raspolažu, “pa mu nisu ništa pokazali, zato se i branio šutnjom jer se nije imao o čemu očitovati”.

– Realno je da oni nešto petljaju protivno svim logikama. Nećemo se zamarati time zašto vuku neobjašnjive poteze jer time samo dajemo legitimitet nezakonitostima – kazao nam je Brkićev branitelj Ivo Farčić.

Oporba vjeruje da se koristi policijski aparat Da pojedinci zloupotrebljavaju institucije s Milijanom Brkićem se slažu oporbeni zastupnici, Mostov Nikola Grmoja i SDP-ov Arsen Bauk. – Imamo od ranije dokaze da su institucije instrumentalizirane, to se dokazalo i kad sam ja premijera Plenkovića u Saboru pitao o jednoj kaznenoj prijavi koja se godinu dana nije rješavala, da bi je baš taj isti dan odbacili – komentira Grmoja koji za Brkićev slučaj kaže kako su to unutarstranački sukobi u HDZ-u kojima se ne planira baviti. Arsen Bauk kaže kako je njegov dojam da HDZ očito koristi institucije da pošalje poruke pojedincima. HDZ se već susretao s optužbama o zloupotrebi policijskog aparata, a u slučaju Varga nekim se njegovim informacijama u istrazi vjeruje, a neke se odbacuju.

VIDEO Varga i Curić pušteni na slobodu