Sanader u Saboru napao Hajdukovića: 'Imate loše društvo, istukao vas je partner'

U raspravu o povjerenju ministru Ćoriću uključio se i Domagoj Hajduković iz SDP-a koji je rekao kako bi vjerojatno cijelu noć mogao nabrajati sve afere i dužnosnike koji su u njima sudjelovali.

- Dobro društvo u nekim organizacijama jednostavno ne možete naći zbog duboko, duboko ukorijenjene korupcije, kao što vidimo iz dana u dan. I sad ja mogu za govornicom nabrajati, mogao bih nabrajati vjerojatno cijelu noć sve afere i sve ljude, visoke dužnosnike koji su presuđeni. I neće stati na tome, bojim se da će se nastaviti i dalje - rekao je Hajduković.

Nakon njegovog izlaganja, za repliku se javio potpredsjednik Sabora i redova HDZ-a, Ante Sanader koji je dao osvrt na Hajdukovićev privatni život.

- Vi ste tri i pol minute govorili samo o korupciji HDZ-a. To ste govorili četiri protekle godine. I to vam ne pali. To je na tragu ovog što je rekla vaša kolegica Ahmetović, da mi uvijek govorimo da smo pobijedili na izborima. Ali mi smo dobili podršku naroda, a ne vi. Vi govorite da smo mi loše društvo. A vi osobno imate loše društvo, vas je osobno vaš partner istukao. Razmišljajte vi o svom društvu, a ne o našem društvu. Brinite se vi o svojoj kući, a mi smo dobili potporu naroda, mi smo pobijedili na izborima, a ne vi i to sad, prije dva i pol, tri mjeseca, a ne vi. To za vas ne postoji, rekao je Sanader.

Nakon Sanaderova izlaganja, reagirala je Sabina Glasovac (SDP) koja je rekla kako se radi o etiketiranju odnosno povredi Poslovnika.

- To nije nešto što određuje bilo kojeg čovjeka i molim da se takav govor više ovdje ne koristi, rekla je Glasovac.

Međutim, potpredsjednik Sabora Željko Reiner iz HDZ-a nije smatrao da je Sanader rekao nešto što nije trebao.

- Pogledajte, kad vučete vraga za rep, onda vrag izađe van. Ne možete misliti da možete druge vrijeđati, drugima predbacivati i optuživati ih, a da vam on neće vratiti. Hoće! Možda čak i dvostruko!, rekao je Reiner.