Osječki SDP-ovci: Hajduković nije govorio o seksualnoj orijentaciji, miran je i plah i očito se nije usudio outati

Kada je uhvatio mobitel u ruke i nazvao policiju kako bi prijavio da je napadnut, saborski zastupnik SDP-a Domagoj Hajduković vjerojatno nije ni slutio kakav će dramatičan slijed događaja povući taj poziv ostvaren protekle nedjelje oko 17.30 sati. Javnost je već iste večeri saznala kako je, nasred ulice u Osijeku, na istaknutog SDP-ovca nasrnuo njegov 26-godišnji stranački kolega Tomislav Mikulin, i to voditelj ureda samog predsjednika stranke Davora Bernardića.

Na prvu se činilo kako je riječ “tek” o tučnjavi dvojice kolega, srećom bez ozbiljnijih fizičkih posljedica, no službene izjave iz policije sutradan će taj incident uputiti u sasma drukčijem smjeru. Mikulin je – izvijestila je PU osječko-baranjska bez navođenja imena, ali ona su ionako svima bila poznata – priveden pritvorskom nadzorniku s kaznenom prijavom za nanošenje tjelesne ozljede te obiteljsko nasilje. Formulaciju “obiteljsko nasilje”, policija nije ni tada, a ni do danas detaljno pojasnila, no postalo je ubrzo očito kako ona upućuje na to da su Hajduković i mladi Mikulin u ljubavnoj vezi. Hajduković se u danima koji su uslijedili potpuno povukao iz javnosti, a čak je i stranačkim kolegama, na poruke podrške, odgovarao tek šturim SMS-ovima. Javno se oglasio tek u srijedu kasno navečer.

– Volio bih svima osobno zahvaliti na potpori, ali toliko vas je da bi mi za to trebalo nekoliko dana. Hvala vam svima do neba i nazad, puno mi to znači. Nastavljam nikad uvjereniji da su promjene potrebne i moguće. Idemo do pobjede! – napisao je Domagoj Hajduković na društvenim mrežama. Ostalo je nejasno u toj poruci nastavlja li po planu i u pogledu parlamentarnih izbora. Prije je najavljivan kao nositelj liste Restart koalicije za IV. izbornu jedinicu, no baš u srijedu otkriveno je kako vrh stranke intenzivno raspravlja o tome da ga u tom pothvatu ipak zamijeni Sabina Glasovac, rodom iz Našica. Najveća oporbena stranka, kako poručuju iz njezinih krugova, nema problema s Hajdukovićevom seksualnom orijentacijom, nego je upitno hoće li Hajduković, nakon svega, biti sposoban iznijeti kampanju na svojim plećima. U međuvremenu, Tomislav Mikulin je, nakon što je dvaput prenoćio u policijskoj postaji, pušten da se brani sa slobode.

– Nikada nam nije bilo poznato da Domagoj ima djevojku, a iskreno, ljepuškast je muškarac. Nismo ga nikada puno zapitkivali, ako i jest gej orijentacije, očito ne želi govoriti o tome pa smo to poštovali – govore nam njegovi stranački kolege. Nisu oni, kada sada “vrte film”, prije primijetili osobitu bliskost između njega i Tomislava Mikulina.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL 19.05.2020., Osijek - Odrzan je radni sastanak izbornog stozera SDP-a za 4. izbornu jedinicu na kojem je prisustvovao i predsjednik stranke Davor Bernardic. Photo: Dubravka Petric/PIXSELL

– Ako je istina da ga je Mikulin udario zato što ga Domagoj nije htio javno priznati kao partnera, kako se pisalo u nekim medijima, onda je on taj odnos zaista držao striktno za sebe. Govori se čak i da su bili zaručeni, pa da je zato riječ o obiteljskom nasilju, ali nitko ne zna ništa provjereno jer je Hajduković, otkako ga poznajemo, privatno “zakopčan” – nastavljaju naši sugovornici.

Zahvalio na potpori

Svima koji su mu slali poruke podrške odgovarao je pristojnom zahvalom, gotovo identičnim, kratkim porukama. Pokazuje im to, kažu, koliko ga je sve ovo pogodilo. – Domagoj je vrlo plah, zato se nije usudio, kako se kaže, “outati”, odnosno “izaći iz ormara”. Ako su, naravno, točni navodi o njegovoj seksualnoj orijentaciji. Bit će da su njegovi roditelji, očito konzervativniji, glavni razlog zbog kojega se, u tom slučaju, skrivao – nagađaju oni. Obojica su zbog posla živjela u Zagrebu. Hajduković je rođeni Osječanin, a Mikulin je iz Lekenika. Zašto su toga dana bili u Osijeku, nije nam poznato. Činjenica je, pak, da je proteklog vikenda održana edukacija u SDP-u u gradu na Dravi, no Mikulin, stranački gledano, nije bio obvezan sudjelovati na njoj. Nakon incidenta u Osijeku, Hajdukovićevi su se kolege sjetile njegovih prijašnjih ozljeda koje su mu se zaredale posljednjih mjeseci.

– Pojavio se sa slomljenom čeljusti zbog čega je izostajao i s posla. Tvrdio je kako je pao na stubama. Kada mu je osvanula modrica na oku, kazao je kako je sasvim slučajno upao u kafić u kojemu je taman izbila tučnjava pa je tako nastradao. Svaki je put, dakle, imao objašnjenje, iako pomalo neobično. Miran je on dečko, nije konfliktan i neće tek tako upadati u sukobe, pa nema logike da ima toliko posljedica udaraca u tako kratkom vremenskom razdoblju – govore nam.

– Ne tvrdimo, naravno, da su te ozljede povezane s posljednjim napadom. Kako god bilo, očito mu je u odnosu s Mikulinom prekipjelo, kada je pozvao policiju – ograđuju se oni. A što se to točno odigralo u nedjelju, 7. lipnja, na osječkim ulicama? – Policija je u nedjelju oko 17.30 sati putem telefona zaprimila prijavu 39-godišnjeg hrvatskog državljana da ga je na ulici verbalno i fizički napala njemu poznata muška osoba. Prijavitelj je zatražio liječničku pomoć u Kliničkom bolničkom centru Osijek, gdje su mu liječnici konstatirali da je lakše ozlijeđen – priopćio je Zoran Kon, glasnogovornik PU osječko-baranjske, ne otkrivajući ničije identitete.

Iste večeri, nastavlja policija, u službene prostorije policije doveden je i uhićen 26-godišnji hrvatski državljanin za kojega je prijavitelj naveo da ga je verbalno i fizički napao.

– Policija će protiv njega nadležnom državnom odvjetništvu podnijeti kaznenu prijavu za kaznena djela nanošenje tjelesne ozljede i nasilje u obitelji – rekao je u ponedjeljak glasnogovornik Kon. Vrlo brzo, u javnost je procurilo kako je riječ o Tomislavu Mikulinu, bliskom suradniku Davora Bernardića. Napad na, kako se priča, svoga partnera, Mikulina je skupo stajao – ekspresno je, već sutradan, na telefonskoj sjednici Predsjedništva SDP-a, izbačen iz stranke, a kako je u njoj bio i zaposlen, dobio je i otkaz. – Moramo naglasiti da mi u SDP-u imamo nultu stopu tolerancije na nasilje. Domagoj Hajduković je predsjednik osječko-baranjske organizacije, član Predsjedništva SDP-a i koordinator IV. Izborne jedinice. To su tri dovoljna razloga za ovakvu odluku. Ujedno, Tomislav Mikulin je viši stručni suradnik u uredu predsjednika stranke i on si takvo ponašanje ne može dopustiti – poručio je tada kratko Nikša Vukas, glavni tajnik SDP-a. Prijetilo je Mikulinu i da završi u istražnome zatvoru, no Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku u utorak ga je ipak pustilo da se brani sa slobode. Za njegovo zatvaranje, kažu, nema osnove.

– U tijeku je provođenje izvida po kaznenoj prijavi za nanošenje tjelesne ozljede i obiteljsko nasilje, a izvidi su tajni. Potrebno nam je još vremena za utvrđivanje svih relevantnih činjenica za donošenje državnoodvjetničke odluke. Postupak ide dalje – pojasnio nam je Ivan Barna, glasnogovornik Općinskog državnog odvjetništva Osijek.

Policijsko priopćenje sve otkrilo

Teoretski gledano, Odvjetništvo može ili odbaciti kaznenu prijavu protiv Mikulina, ili podići optužnicu.

– Kada je napad prijavio policiji, Domagoj sigurno nije mislio da će ona podići prijavu za obiteljsko nasilje. Ne vjerujemo da bi se toliko izložio – kažu naši sugovornici iz stranačkih krugova. A u osječkom SDP-u su ljutiti što je policija javno priopćila kako je taj sukob zapravo obiteljsko nasilje, kažu kako su upravo oni cijeloj Hrvatskoj na taj način otkrili Hajdukovićevu seksualnu orijentaciju. Sumnjaju, čak, kako im HDZ time “podmeće klipove” ni mjesec dana prije parlamentarnih izbora. I jedni i drugi optužbe odbacuju. Kako bilo, fizički obračun u vrhu SDP-a postao je nezaobilazna tema u političkim krugovima.

– Očigledno je bilo potrebno usvojiti Istanbulsku konvenciju, jer se upravo na ovom primjeru pokazuje kako nasilje postoji i između istospolnih zajednica i da je potrebno zaštititi i te građane koji su izloženi obiteljskom nasilju – komentirao nam je nakon tog sukoba Ivan Anušić, čelnik osječko-baranjskog HDZ-a i potpredsjednik te stranke. Osječanin Domagoj Hajduković u četvrtak je proslavio 39. rođendan, profesor je povijesti i engleskog jezika i književnosti, saborski zastupnik SDP-a i trenutačno potpredsjednik Odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora. Diplomirao je i europske studije na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Profesionalnu karijeru počinje kao učitelj engleskog jezika u O.Š. Blage Zadre u Vukovaru, a predavao je povijest, engleski jezik i politiku i gospodarstvo u osnovnim i srednjim školama u Jarmini, Privlaci i Osijeku. Povijesne i politološke kolegije je poučavao i na Visokom evanđeoskom teološkom učilištu u Osijeku. Bio je direktor Osječkog sajma od 2008. do 2010. godine.

Član SDP-a je od 2000., bio je predsjednik Foruma mladih Osijek, član Glavnog odbora Foruma mladih, potpredsjednik Gradske organizacije SDP-a Osijek, tri puta izabran je u Glavni odbor SDP-a, čiji je potpredsjednik bio od 2012. do 2016. Trenutačno je predsjednik ŽO SDP-a Osječko-baranjske županije. Tomislav Mikulin je, inače, i tajnik organizacije te stranke u Lekeniku, no radio je, do ponedjeljka, u središnjici SDP-a u Zagrebu, počevši od studenoga 2018.. Za sebe je na jednoj društvenoj mreži napisao kako je “odgovoran, ambiciozan, timski igrač” te da nema problema s preuzimanjem liderske pozicije u timu, voli raditi s ljudima i biti kreativan u poslu. Člansku iskaznicu SDP-a nosi od 2010. Unatoč našim upornim pozivima da iznese svoju stranu priče, Domagoj Hajduković nije nam odgovarao. Javio nam se, pak, u noći napada.

– Dobro sam, hvala. Ne želim ništa komentirati – rekao nam je, a potom “presjekao” komunikaciju.