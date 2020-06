Tko je bivši SDP-ovac koji je napao Domagoja Hajdukovića

Njemu je politika bila jedino što ima, s fakulteta se odmah zaposlio u SDP-u u Zagrebu i ne znam kako će sve ovo podnijeti, kazuje nam jedan od poznanika Tomislava Mikulina iz Lekenika, perspektivnog mladog socijaldemokrata kojem je politička karijera propala u trenutku, nakon što je prije desetak dana fizički nasrnuo na svog partnera Domagoja Hajdukovića.

“Volim raditi s ljudima”

– Tomislav i ja bili smo u vezi. Bila je to predana veza ispunjena usponima i padovima, vjerojatno u tom aspektu slična mnogim drugim vezama. Na žalost, prije nekih tjedan dana, kako su mediji i izvijestili, došlo je do nasilja koje sam prijavio policiji i vjerujem da bi tako trebala postupiti svaka osoba koja je doživjela nasilje. U detalje veze ne bih ulazio, vjerujem da obojica imamo pravo na dozu intime – rekao je za Večernji list Domagoj Hajduković (SDP).

>> VIDEO SDP-ov Nikša Vukas o napadu na Domagoja Hajdukovića

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U Lekeniku Tomislava Mikulina nisu previše viđali, nije baš ni izlazio, više je bio u Zagrebu. Tamo je studirao, radio, a za njega se čulo samo putem društvenih mreža na kojima je bio vrlo aktivan, komentirajući događaje u ovoj maloj općini, na pola puta između Zagreba i Siska. Za Mikulina se, prije ovog incidenta, nije čulo u nikakvom negativnom kontekstu.

– Nismo znali za njegovu seksualnu orijentaciju, u mjestu se o tome nije govorilo. No više nas je iznenadio taj napad. On nije bio nasilan, nije se tukao, prijetio, ništa i nikad – kazuje nam jedan od mještana Lekenika.

– Odgovoran, ambiciozan, timski igrač, nemam problema s preuzimanjem liderske pozicije u timu, volim raditi s ljudima i biti kreativan u poslu – tako je sebe predstavio ovaj 26-godišnjak na svom profilu na Linkedinu, na kojem je njegov profil još vidljiv. Sve ostale je izbrisao.

I mora se priznati da je i ta njegova ambicija bila vidljiva po njegovu djelovanju, bio je jedan od dvoje SDP-ovih vijećnika u Općinskom vijeću Lekenik, a nakon svake sjednice objavama je kritizirao tamošnju vlast, kojoj je bio praktički jedina oporba. Koristio je pri tome Facebook, YouTube, medije...

– Takvu je energiju i prezentirao u stranci. Bio je energičan, uvijek je vukao, iako na prvu djeluje povučeno. Razvio je tu malu organizaciju u Lekeniku, okupio nešto ljudi u kraju koji je tradicionalno skloniji desnici. Njega je samo politika zanimala, nije skrivao svoju ambiciju, ali je, za razliku od nekih drugih u stranci, puno i radio – govore nam izvori iz SDP-a.

Dolazak jednog mladog SDP-ovca s periferije u središnjicu SDP-a krajem 2018. godine iznenadio je mnoge, pogotovo što prije toga nije bio na istaknutoj poziciji. No već tada Mikulin je bio iskusan stranački kadar.

Prvi posao – u stranci

U SDP je ušao kao 15-godišnjak, u sklopu Foruma mladih SDP-a Lekenik, kao 19-godišnjak postaje predsjednik Foruma mladih i tajnik organizacije te se njegova ambicija počinje manifestirati. Ulazi ubrzo u županijsku organizaciju, a 2017. godine postaje i član Predsjedništva Foruma mladih SDPH. Cijelo to vrijeme prisutan je na SDP-ovim političkim školama, pohađa škole govorništva, ulaže u sebe. A sve to rezultira da su ga neki u stranci primijetili te ga uveli u središnjicu. I na Fakultetu političkih znanosti je izvrstan, dobiva dvije dekanove nagrade, a nakon diplome iz politologije 2018. godine prvi mu je posao upravo u stranci, na mjestu višeg stručnog suradnika.

Iako naš sugovornik kaže da je Mikulin poziciju i zapošljavanje u SDP-u zaslužio svojim djelovanjem i radom, neki drugi smatraju da ga je do toga dovela odanost Davoru Bernardiću kojem je vodio ured, a posljednjih mjeseci bio je i veza između saborskih zastupnika i medija.

No sve je prekinuto njegovim napadom na Domagoja Hajdukovića, privođenjem u policiju i kaznenom prijavom za nasilje u obitelji i nanošenje tjelesne ozljede kao i brzopoteznim isključenjem iz stranke, u kojoj je očito imao puno ambicija. Nakon što je prije tjedan dana pušten da se brani sa slobode, vratio se majci u Lekenik. No od tada ga nitko nije vidio. I mi smo ga pokušali kontaktirati, no nije se javljao na mobitel.