Hrvat letio istom rutom kao direktor koji se srušio helikopterom u New Yorku: 'Imao sam sreće...'

Pred očima šokiranih prolaznika, turistički helikopter srušio su u rijeku Hudson u blizini New Yorka. Živote je izgubilo svih šestero članova posade, od kojih je troje djece. Žrtve su Agustin Escobar, direktor Siemensa, supruga mu Mèrce Camprubí Montal, njihova djeca u dobi od četiri, pet i jedanaest godina te 36-godišnji pilot. Obitelj je bila u posjetu New Yorku iz Barcelone.Turistički helikopter poletio je u 14 sati i 59 minuta, nakon čega je izgubio kontrolu te okrenut naopako pao u vodu u blizini donjeg Manhattana oko 15 sati i 15 minuta po tamošnjem vremenu, pisao je Večernji list ranije.

Kako doznaje portal Dnevnik.hr, samo nekoliko sati ranije, hrvatski je travel bloger Nikola Brzak letio tom putanjom, iznad rijeke Hudson. Kako kaže, taj ga je događaj duboko potresao. - Ne mogu vjerovati da se tako nešto dogodilo. Ja sam imao sreće što je bilo pretežno sunčano i vjetar je bio slab, ali se vrijeme u New Yorku baš može naglo promijeniti - izgleda da je to bio slučaj u trenutku kad je stradala obitelj bila na letu - kazao je Brzak i dodao da je to popodne puhalo i da je padala kiša.

Ovo nije prvi takav slučaj. Naime, 2018. godine kada se helikopter srušio u East River, također je poginulo petero putnika. Sigurnost helikoptera bila je tema rasprave u američkome Kongresu nakon što je 67 ljudi poginulo kada se zrakoplov American Airlinesa sudario s vojnim helikopterom 29. siječnja ove godine u blizini zračne luke Reagan kod grada Washingtona.

Kako kaže Brzak za Dnevnik.hr, prije leta morali su proći sigurnosni protokol. - Ja sam prvi put letio helikopterom i baš je bilo uzbudljivo. Sjedio sam odmah pored pilota na prvom sjedalu. U sigurnosnom videu su nam objasnili što se ne smije raditi i kako se treba ponašati. Dobije se prsluk za spašavanje te objasne kako se isti koristi - kazao je Brzak.

Na svom Instagram profilu objavio je snimku leta, a nakon objave dobio je stotinu poruka od prijatelja i pratitelja koji su se, nakon što su čuli tragičnu vijest, htjeli uvjeriti da je dobro.