UŽIVO Posljednja Modrićeva utakmica u Hrvatskoj? Vatreni imaju zadnju probu uoči SP-a

Prvi pokušaj na utakmici imao je Budimir, glavom, ali to nije bio najbolji centaršut Perišića.
Počela je utakmica! Idemo, Hrvatska.
Ovo bi mogla biti posljednja utakmica Luke Modrića u Hrvatskoj jer postoji mogućnost da se umirovi nakon Svjetskog prvenstva,
Naš novinar Tomislav Dasović javio se iz Varaždina uoči utakmice. Pogledajte što kaže.
Oblak - Karničnik, Bijol, Drkušić, Brekalo - Lovrić, Gnezda-Čerin - Sešlar, Janža, Šturm - Vipotnik
Izbornik Zlatko Dalić je tako, kao što je i najavio, promijenio formaciju. Igramo u 4-2-3-1.
Stigao je sastav Hrvatske. Večeras će istrčati: Livaković - Stanišić, Erlić, Pongračić, Gvardiol – Modrić, Kovačić - Marco Pašalić, Kramarić, Perišić - Budimir
Utakmica počinje u 20.45 sati, a izravan televizijski prijenos je na Novoj TV.
Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je posljednja provjera za hrvatsku nogometnu reprezentaciju prije puta u Sjevernu Ameriku na Svjetsko prvenstvo. Nakon poraza od Belgije (0:2) u Rijeci, izabranike Zlatka Dalića u Varaždinu čeka ispit protiv Slovenije.
Komentara 6
Za Sloveniju dosta dobro ali za SP ne....svi se nadamo prolazu skupine ali to će biti samo slučajnost al nema veze ionako nemamo boljeg od Dalića a ako prođemo skupinu moguće je i finale....
Slovenija će igrati kao da nije prijateljska utakmica idemo ih smiriti s dva tri gola...🇭🇷🇭🇷🇭🇷💪💪🙏🙏🙏
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