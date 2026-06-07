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PRATITE UŽIVO Posljednja Modrićeva utakmica u Hrvatskoj? Vatreni imaju zadnju probu uoči SP-a
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Autor
Marko Pavić
GENERALKA PROTIV SLOVENIJE

UŽIVO Posljednja Modrićeva utakmica u Hrvatskoj? Vatreni imaju zadnju probu uoči SP-a

Rijeka: Prijateljska utakmica Hrvatske i Belgije uoči Svjetskog prvenstva
Nel Pavletic/PIXSELL
07.06.2026. u 20:46
Prijateljsku utakmicu nogometnih reprezentacija Hrvatske i Slovenije u Varaždinu pratimo u tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista
HRVATSKA
-
SLOVENIJA
Prijateljska utakmica, 20.45, Gradski stadion, Varaždin
2'

Prvi pokušaj na utakmici imao je Budimir, glavom, ali to nije bio najbolji centaršut Perišića.

1'

Počela je utakmica! Idemo, Hrvatska.

Ovo bi mogla biti posljednja utakmica Luke Modrića u Hrvatskoj jer postoji mogućnost da se umirovi nakon Svjetskog prvenstva,

UŽIVO IZ VARAŽDINA

Naš novinar Tomislav Dasović javio se iz Varaždina uoči utakmice. Pogledajte što kaže.

SLOVENIJA

 Oblak - Karničnik, Bijol, Drkušić, Brekalo - Lovrić, Gnezda-Čerin - Sešlar, Janža, Šturm - Vipotnik

PROMJENA FORMACIJE

Izbornik Zlatko Dalić je tako, kao što je i najavio, promijenio formaciju. Igramo u  4-2-3-1.

HRVATSKA

Stigao je sastav Hrvatske. Večeras će istrčati: Livaković - Stanišić, Erlić, Pongračić, Gvardiol – Modrić, Kovačić - Marco Pašalić, Kramarić, Perišić - Budimir 

TV PRIJENOS

Utakmica počinje u 20.45 sati, a izravan televizijski prijenos je na Novoj TV.

POČETAK

Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je posljednja provjera za hrvatsku nogometnu reprezentaciju prije puta u Sjevernu Ameriku na Svjetsko prvenstvo. Nakon poraza od Belgije (0:2) u Rijeci, izabranike Zlatka Dalića u Varaždinu čeka ispit protiv Slovenije.

Komentara 6

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Avatar MracnaIstina
MracnaIstina
19:55 07.06.2026.

Samo hrabro i pametno Nasa Hrvatska!

Avatar jocker-3
jocker-3
20:39 07.06.2026.

Za Sloveniju dosta dobro ali za SP ne....svi se nadamo prolazu skupine ali to će biti samo slučajnost al nema veze ionako nemamo boljeg od Dalića a ako prođemo skupinu moguće je i finale....

KR
krvavibravar1
20:42 07.06.2026.

Slovenija će igrati kao da nije prijateljska utakmica idemo ih smiriti s dva tri gola...🇭🇷🇭🇷🇭🇷💪💪🙏🙏🙏

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