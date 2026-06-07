UŽIVO Posljednja Modrićeva utakmica u Hrvatskoj? Vatreni imaju zadnju probu uoči SP-a

NAJAVIO SLOVENIJU

Josip Stanišić o zvijezdi Manchester Cityja: Ne bojim se igrati protiv takvih nogometaša

“Jako ga je teško čuvati, nadaš se da mu se ne da taj dan, ali je bio jako dobar i bilo ga je teško zaustaviti. Nemam previše straha kad igram protiv takvih igrača, radujem se igrati protiv njih da vidim kakav sam ja u svemu tome”.