Registar stanovništva mogao bi umjesto reda stvoriti kaos

Sa Središnjim registrom stanovništva, u kojem putem sustava e-Građani možemo vidjeti što je sve upisano o nama, zasad nismo dobili broj stalnih stanovnika Hrvatske, već uljepšanu demografsku sliku jer ispada da u Hrvatskoj prebivalište i boravište ima 4,419 milijuna hrvatskih državljana i stranaca. No za neke nepotpune ili netočne podatke u tek otvorenom Registru stanovništva ne može se svaliti krivnja na Poreznu upravu, koja je te podatke povlačila iz baza podataka ministarstava unutarnjih poslova, uprave, rada, obrazovanja, HZZO-a, HZMO-a...



Stručnjaci su složni da nam je Registar stanovništva nužan, ali s točnim podacima, jer u suprotnom može nastati kaos u sustavu, neki građani mogu biti zakinuti za prava, a neki ih pak kojima ne pripadaju dobiti. A intencija Registra je suprotna. Registar stanovništva sadrži podatke hrvatskih državljana s prebivalištem ili boravištem u RH o OIB-u, rođenju, mjestu i državi rođenja, adresi stanovanja, podatke o djeci, bračnom stanju/životnom partnerstvu, članovima kućanstva s njihovim OIB-om, podatke o roditeljima, državi rođenja roditelja.