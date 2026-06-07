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ANALIZIRALI STRUČNJACI

Registar stanovništva mogao bi umjesto reda stvoriti kaos

Autor
Dijana Jurasić
07.06.2026.
u 19:00

Preduvjet da ta institucija funkcionira je da se o stanovništvu svuda vode uredne evidencije

Sa Središnjim registrom stanovništva, u kojem putem sustava e-Građani možemo vidjeti što je sve upisano o nama, zasad nismo dobili broj stalnih stanovnika Hrvatske, već uljepšanu demografsku sliku jer ispada da u Hrvatskoj prebivalište i boravište ima 4,419 milijuna hrvatskih državljana i stranaca. No za neke nepotpune ili netočne podatke u tek otvorenom Registru stanovništva ne može se svaliti krivnja na Poreznu upravu, koja je te podatke povlačila iz baza podataka ministarstava unutarnjih poslova, uprave, rada, obrazovanja, HZZO-a, HZMO-a...

Stručnjaci su složni da nam je Registar stanovništva nužan, ali s točnim podacima, jer u suprotnom može nastati kaos u sustavu, neki građani mogu biti zakinuti za prava, a neki ih pak kojima ne pripadaju dobiti. A intencija Registra je suprotna. Registar stanovništva sadrži podatke hrvatskih državljana s prebivalištem ili boravištem u RH o OIB-u, rođenju, mjestu i državi rođenja, adresi stanovanja, podatke o djeci, bračnom stanju/životnom partnerstvu, članovima kućanstva s njihovim OIB-om, podatke o roditeljima, državi rođenja roditelja.

Ključne riječi
Hrvati porezna registar stanovništva popis stanovništva Ekonomski fakultet Željko Lovrinčević Stjepan Šterc

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