UZNEMIRUJUĆI VIDEO Helikopter se prije pada prepolovio u zraku: Poginulo šest osoba, među njima i troje djece

U četvrtak poslijepodne helikopter Bell 206 , koji je prevozio obitelj turista iz Španjolske, srušio se u rijeku Hudson u blizini New Yorka. Prema izjavama vatrogasnih dužnosnika i izvora, nesreća je odnijela živote svih šest osoba. Na helikopteru su se nalazila troje djece, dvoje odraslih i pilot, piše BBC. Tragične vijesti potvrio je i gradonačelnik New Yorka, Eric Adams, piše CNN.

Nesreća se dogodila oko 15:15 sati u blizini pristaništa Pier 40 na West Houston Streetu i West Streetu. Svjedoci su izvijestili da se helikopter raspao na pola prije pada u rijeku, nakon čega su odmah započeli spasilački napori. Njujorški vatrogasni odjel potvrdio je ove informacije za The Post, dok CBS i BBC, izvještavaju da je šest osoba poginulo. Visoki dužnosnik za spašavanje potvrdio je za NBC News da je šesta osoba izvučena iz vode, čime je potvrđen ukupan broj žrtava.

🇺🇸🚁 Helicopter crashes into the Hudson River in New York City, - NBC News



🙏 Four people were on board the helicopter that crashed into the Hudson River; one has been successfully pulled from the water, though it is not clear what state that person is in. pic.twitter.com/n85eSkAFm2