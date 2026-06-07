Šokantan slučaj i dalje potresa Njemačku: 'Taj tip nas je 15 godina snimao, čula sam tiho zujanje u kupaonici...'

Mala kutija koja je unijela sramotu i strah u živote toliko mladih žena nalazila se u kutu kupaonice, nasuprot WC-a, a pored njega je bio tuš. Petnaest godina ostala je neotkrivena. Čovjek koji ju je postavio u kupaonicu potajno je snimio više od 800 žena u intimnim situacijama između 2009. i 2024. Michael W., tadašnji studentski savjetnik na Sveučilištu u njemčkom Freiburgu, svoj prostrani stan u zapadnom dijelu grada uglavnom je iznajmljivao pretežno studenticama. Pod izgovorom da mora provjeriti mjerilo redovito je ulazio u kupaonicu i mijenjao memorijske kartice. Snimao je ne samo u svojoj kupaonici, već i u sveučilišnom WC-u. Na suđenju u ožujku 2026. priznao je da je djelovao iz seksualne ovisnosti. Rekao je da je počeo terapiju.

Mnoge žene do danas ne znaju jesu li snimane i u kojim situacijama. Velik dio djela je zastarjeo, a snimke na sveučilišnom području nisu ušle u optužnicu jer vremenske oznake nisu bile jasne. Der Spiegel je razgovarao s nekoliko bivših stanarki. One su zadržale chatove s najmodavcem, ugovore i fotografije iz stana. Zbog straha od daljnje povrede privatnosti, žele ostati anonimne. Žene opisuju duboku traumu, nesanicu, probleme u partnerskim odnosima, napadaje panike, osjećaj bespomoćnosti i stalnu sumnju. Mnoge sada pregledavaju zidove javnih WC-a tražeći skrivene kamere.

Julia koja je 2016. kao 20-godišnjakinja živjela u stanu četiri mjeseca, kaže: "Imala sam toliko odbijenica da sam bila zahvalna što sam bilo gdje našla smještaj. Nikad nismo znale kada će doći. Često se čulo tiho zujanje u kupaonici, mislila sam da je od lampe. Sada znam da je to bila kamera koja se aktivirala na pokret".

Dodaje da je osjećala duboku sramotu, no shvatila je da ona nije kriva. "To je bila strašna zloporabu moći", dodaje. Charlotte je živjela u podrumskoj sobi početkom 2020. "Imao je ključ i dolazio je kad je htio. Ponekad bi upao dok se netko tuširao. U ugovoru je stajalo da može ulaziti u zajedničke prostorije kad god želi. Rekao nam je da ima prijatelja odvjetnika", ispričala je. Michael W. je na Općinskom sudu u Freiburgu osuđen na godinu i devet mjeseci zatvora s uvjetnom kaznom zbog povrede intimne sfere. Tužiteljstvo je tražilo dvije i pol godine i uložilo žalbu. Od stotina slučajeva, optuženo je za samo 61 djelo između 2019. i 2024.

Samo dvije bivše stanarke pojavile su se kao oštećene stranke. Jedna od njih, Anna (23), kaže da joj je bilo mučno vidjeti ga, ali ju je iznenadilo što joj je bilo žao kada je plakao. Sudac je djelo opisao kao ponašanje voajera, što su žrtve oštro kritizirale kao bagateliziranje. Sveučilište u Freiburgu otkazalo je suradnju Michaelu W. 2024., no on je tužbom dobio oko 20.000 eura odštete. Rektorica se našla na udaru kritike jer nije pravodobno obavijestila javnost i nije adekvatno podržala tri zaposlenice koje su također snimane. Nakon prosvjeda studenata, slučaj je dospio i do Ministarstva znanosti Baden-Württemberga. Ministarica Petra Olschowski naručila je neovisno vještačenje. Grad Freiburg donio je odluku o izradi zaštitnog koncepta protiv tajnog snimanja u javnim objektima. Do sada je policiji pristupilo najmanje 100 novih osoba koje sumnjaju da su snimane.

Jedna od žrtava dobila je 3500 eura odštete. Mnoge i dalje čekaju odgovor policije – jesu li njihove snimke pronađene. Policija odgovara da se sve pregledava ručno zbog ogromne količine materijala. Slučaj Michaela W. otkriva koliko je lako postaviti skrivene kamere i koliko teško žrtve dobivaju podršku sustava. Iako je osuđen, većina njegovih zlodjela ostat će nekažnjena zbog zastare, a stotine žena žive s trajnim osjećajem straha i povrede.