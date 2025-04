Nesreća koja je šokirala Ameriku: Helikopter se raspao već za vrijeme leta, poginula cijela obitelj

Pred očima šokiranih prolaznika, turistički helikopter srušio se u četvrtak u rijeku Hudson u blizini New Yorka. Izvrnuo se i potonuo, iz vode je virilo samo podvozje. Jezivi je to prizor koji će tek poprimiti razmjere horora kada se sazna kako je živote u njemu izgubilo svih šestero članova posade, od kojih je troje djece. Stradala je cijela jedna obitelj. Žrtve su Agustin Escobar, inače direktor Siemensa, supruga mu Mèrce Camprubí Montal, njihova djeca u dobi od četiri, pet i jedanaest godina te 36-godišnji pilot. Obitelj je bila u posjetu New Yorku iz Barcelone. Escobar je 2022. godine imenovan direktorom Siemensova odjela u Španjolskoj i jugozapadnoj Europi.

Turistički helikopter poletio je u 14 sati i 59 minuta, nakon čega je izgubio kontrolu te okrenut naopako pao u vodu u blizini donjeg Manhattana oko 15 sati i 15 minuta po tamošnjem vremenu. Načelnica policije Jessica Tisch kazala je da je let pošao po zlu kada je helikopter došao do mosta Georgea Washingtona, nakon čega se srušio. Ronioci newyorške policije i vatrogasaca izronili su tijela žrtava. Četvero je proglašeno mrtvima na mjestu nesreće, a dvoje je prevezeno u bolnicu, no nažalost, podlegli su ozljedama.

Savezna uprava za zrakoplovstvo izvijestila je kako se radilo o modelu helikoptera Bell 206. Na snimci nesreće, koja se dogodila u blizini četvrti Tribeca, vidi se kako helikopter zaranja u rijeku. Pojavljuje se zatim nekoliko brodova spasilačke službe i policije koji kruže oko dijela rijeke u kojemu je helikopter potopljen, a iz kojega viri samo podvozje. Očevici jezive nesreće ispričali su za BBC kako se helikopter počeo raspadati u zraku. Kako su opisali, rep se odvojio, a helikopter se samo preokrenuo u zraku i počeo padati u rijeku. Uprava i Nacionalni odbor za sigurnost prometa najavili su istragu koja bi trebala otkriti kako je došlo do tragične nesreće.

Agustin Escobar slovio je za svjetski cijenjenog stručnjaka. Imenovan je 2022. godine za glavnog izvršnog direktora Siemensa u Španjolskoj i globalnog izvršnog direktor željezničke infrastrukture u Siemens Mobility, navodi Economic Times. Odjel vodi velike željezničke i prometne tehnološke inicijative diljem svijeta. S više od 25 godina iskustva u upravljanju operacijama diljem SAD-a, Njemačke, Južne Amerike i Španjolske, Escobar je prepoznat kao vizionarski lider u transportnom sektoru. Bivši čelnik Siemensa u Španjolskoj Miguel Ángel López opisao je Escobara kao "najboljeg mogućeg nasljednika" na čelu tvrtke. - Posljednjih godina njegov je rad bio ključan za Siemensova postignuća u sektoru mobilnosti- kazao je López za ABC News. Prema njegovu profilu na poslovnoj mreži LinkedIn, karijeru je u toj tvrtki započeo još 1998. godine, a osvojio je više Siemensovih državnih nagrada. Radio je i na projektima infrastrukture električnih automobila diljem jugozapadne Europe.

Sućut izrazio i Trump

Preselio se 2010. u New York, gdje mu je u fokusu bio razvoj međunarodnog poslovanja u Sjevernoj Americi. Radio je, među ostalim, i u Bogoti, glavnom gradu Kolumbije, gdje je vodio tri tvornice i više od 1300 zaposlenika. Njegov je odjel 2016. proglašen Siemensovim najuspješnijim poslovanjem u svijetu. Vratio se 2018. u Španjolsku i živio u Barceloni do smrti koja ga je zatekla u dobi od samo 55 godina. Escobarova iznenadna smrt izazvala je šok u globalnoj zajednici Siemensa. Gradonačelnik New Yorka Eric Adams i predsjednik SAD-a Donald Trump izrazili su sućut. Predsjednik je obećao punu istragu.

Zračni prostor oko Manhattana pun je turističkih helikoptera koji posjetiteljima nude pogled na grad iz ptičje perspektive, a više od dvadeset pružatelja usluge oglašava se na web stranici Viator. Ovo nije prva helikopterska nesreća u New Yorku. Petero je putnika poginulo, a pilot preživio 2018. godine kada se helikopter srušio u East River. Sigurnost helikoptera bila je tema rasprave u američkome Kongresu nakon što je 67 ljudi poginulo kada se avion American Airlinesa sudario s vojnim helikopterom 29. siječnja ove godine u blizini zračne luke Reagan kod grada Washingtona. Savezna uprava za zrakoplovstvo tada je trajno ograničila promet helikopterima u blizini zračne luke te revidirala helikopterske letove blizu drugih većih zračnih luka. Helikopter Bell 206, u kojem je stradala španjolska obitelj, obično koriste tvrtke za razgledavanje, televizijske postaje i policijske uprave.

FOTO Helikopter uništen do neprepoznatljivosti: Iz rijeke izvukli krhotine, ali i osobne predmete