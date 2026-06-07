FOTO Velika Gorica postaje središte hrvatskog nogometa, Vatreni obišli gradilište budućeg kampa

Dok hrvatska nogometna reprezentacija odbrojava posljednje dane do novog velikog izazova na svjetskoj pozornici, u Velikoj Gorici ispisuje se jedno novo poglavlje hrvatskog sporta. Na prostoru gdje se danas još uvijek čuju zvukovi građevinskih strojeva, uskoro će kucati srce hrvatskog nogometa. Nacionalni nogometni kamp Hrvatskog nogometnog saveza, najveći infrastrukturni projekt u povijesti hrvatskog nogometa, polako poprima svoje konačne obrise, a upravo su ga ovih dana obišli oni kojima će jednog dana postati drugi dom – hrvatski reprezentativci, Vatreni.

Posjet hrvatske nogometne reprezentacije gradilištu Nacionalnog nogometnog kampa u Velikoj Gorici bio je mnogo više od protokolarnog obilaska. Bio je to susret sadašnjosti i budućnosti hrvatskog nogometa, simboličan trenutak koji je spojio generaciju igrača koja je Hrvatskoj donijela svjetska odličja s projektom koji bi trebao stvarati nove sportske uspjehe desetljećima koja dolaze. Vatrene je u Velikoj Gorici dočekao gradonačelnik Krešimir Ačkar, koji je izrazio zadovoljstvo što upravo njegov grad postaje dom hrvatskog nogometa. Tijekom obilaska reprezentativci su se upoznali s dinamikom radova i planovima za budući razvoj kompleksa koji će po završetku biti jedan od najmodernijih sportskih centara u ovom dijelu Europe.

Nacionalni nogometni kamp gradit će se na više od 90 tisuća četvornih metara površine te će sadržavati četiri nogometna terena, stadion s tribinama, administrativno sjedište Hrvatskog nogometnog saveza, medicinski centar, fitness i rehabilitacijske sadržaje te sve potrebne uvjete za rad svih hrvatskih reprezentativnih selekcija. Nakon godina korištenja različitih lokacija za pripreme i okupljanja, hrvatski nogomet konačno će dobiti vlastiti dom.

Gradonačelnik Krešimir Ačkar tom je prilikom reprezentativcima poželio mnogo uspjeha na predstojećem Svjetskom prvenstvu. „Velika nam je čast ugostiti hrvatsku reprezentaciju na mjestu koje će uskoro postati njihov dom. Vi ste ponos Hrvatske i najbolji ambasadori naše zemlje u svijetu. Želim vam puno sportske sreće, uspjeha i novih razloga za ponos svih građana Hrvatske. Uvjeren sam da će Nacionalni nogometni kamp biti mjesto na kojem će se stvarati nove generacije vrhunskih sportaša i nastavljati velika priča hrvatskog nogometa“, rekao je Ačkar.

Posebna vrijednost projekta nije samo u njegovoj veličini ili suvremenoj infrastrukturi. Nacionalni kamp predstavlja dugoročnu investiciju u razvoj hrvatskog sporta. Upravo će ovdje trenirati budući reprezentativci, održavati se edukacije trenera, razvijati mladi talenti i stvarati temelji novih uspjeha hrvatskog nogometa. Za Veliku Goricu ovaj projekt ima i snažnu razvojnu dimenziju. Dolazak sjedišta hrvatskog nogometa dodatno će ojačati gospodarski, turistički i sportski značaj grada. Velika Gorica tako postaje jedno od najvažnijih sportskih središta Hrvatske, grad koji će u budućnosti redovito okupljati najbolje hrvatske nogometaše, trenere i sportske stručnjake.

Obilazak gradilišta bio je i prilika za zajedničku fotografiju te neformalno druženje reprezentativaca s domaćinima. No, iznad svega, ostala je snažna simbolika trenutka. Generacija koja je Hrvatskoj donijela srebro i broncu sa svjetskih prvenstava stajala je na mjestu gdje će se stvarati neki novi Vatreni, budući reprezentativci koji će jednoga dana nositi hrvatski dres na najvećim svjetskim natjecanjima. Dok se radovi nastavljaju, a kamp iz dana u dan poprima sve jasnije konture, jedno je već sada sigurno – Nacionalni nogometni kamp u Velikoj Gorici neće biti samo građevinski projekt. Bit će mjesto gdje će se stvarati budućnost hrvatskog nogometa, čuvati vrijednosti sporta i rađati novi snovi generacija koje dolaze.