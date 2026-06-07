Christian Eriksen opet se srušio na utakmici! Odvezli ga u bolnici, susret prekinut

Danski nogometaš Christian Eriksen (34) srušio se na prijateljskoj utakmici s Ukrajini. Iz danskog saveza su poručili da je pri svijesti i da je na putu u bolnicu. Dramatične scene na stadionu izazvale su šok među igračima i navijačima.

Prema pisanju danskog TV2, Eriksenu je pružena hitna medicinska pomoć na terenu, nakon čega je prevezen kolima hitne pomoći. U tim trenucima njegovi suigrači okupili su se oko njega i njegove supruge dok su napuštali stadion.

"Teško je pronaći riječi kojima bi se opisalo što se događa. Svi igrači obilaze Eriksena i njegovu suprugu na putu prema kolima hitne pomoći", objavio je TV2.

Nedugo zatim sudac je označio kraj utakmice, a danski mediji prenijeli su i prve ohrabrujuće informacije o stanju nogometaša.

"Svima na stadionu rečeno je da se utakmica neće nastaviti i da je Eriksen, s obzirom na okolnosti, dobro", objavio je TV2.

Podsjećamo, na utakmici Europskog prvenstva protiv Finske 2021. godine 34-godišnjak je pretrpio gotovo fatalni srčani zastoj. Vratio se nogometu nakon što mu je ugrađen implantabilni kardioverter defibrilator (ICD).

Eriksen je igrač Wolfsburga, a ranije je nosio dres Manchester Uniteda, Brentforda, Intera, Tottenhama i Ajaxa.